Por ahora, y visto el poco efecto de la maniobra de Lesmes, Mozo no se plantea dimitir, aunque no lo descarta, según reveló en una entrevista en la Cadena Ser. «Por encima de todo está el cumplimiento de la Constitución y que la ley se cumpla. Tenemos limitadas nuestras competencias y no es normal que estemos aquí así», se lamentó el presidente.

Así las cosas, son pocos ahora en el consejo los que apuestan a que España asumirá la presidencia de la UE en el segundo semestre del 2023 con un Poder Judicial renovado y, menos aun, con un sistema de elección del CGPJ no politizado como exige Bruselas. «A la vista está que la visita (del comisario europeo de Justicia) Didier Reynders a Madrid el mes pasado y sus tirones de orejas al PP y al PSOE tampoco han servido de nada», recordó otro de los vocales.