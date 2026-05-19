La lotería de ir al hospital cuando hay huelga. ¿Por qué nadie avisa a los pacientes de que no los van a atender?
VIGO / LA VOZ
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El Sergas dice que no puede notificar a los usuarios y los expertos tienen opiniones encontradas; algunos médicos sí lo hacen20 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Muchos pacientes gallegos se preguntan estos días por qué nadie los llama a casa y les avisa de que no acudan al hospital. Tienen programada una prueba o una consulta, acuden al centro sanitario y#