La lotería de ir al hospital cuando hay huelga. ¿Por qué nadie avisa a los pacientes de que no los van a atender?

Ángel Paniagua Pérez
ÁNGEL PANIAGUA VIGO / LA VOZ

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Los médicos del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo exigieron el lunes la dimisión de la ministra.
Los médicos del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo exigieron el lunes la dimisión de la ministra. Oscar Vázquez

El Sergas dice que no puede notificar a los usuarios y los expertos tienen opiniones encontradas; algunos médicos sí lo hacen

20 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Muchos pacientes gallegos se preguntan estos días por qué nadie los llama a casa y les avisa de que no acudan al hospital. Tienen programada una prueba o una consulta, acuden al centro sanitario y

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