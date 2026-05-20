La «boutique» de Zapatero: la tienda de influencias que vendía informes y cobraba contactos

Melchor Saiz Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

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José Luis Rodríguez Zapatero, durante un mitin de la campaña de las elecciones andaluzas.
José Luis Rodríguez Zapatero, durante un mitin de la campaña de las elecciones andaluzas. Álex Zea | EUROPAPRESS

El juez sitúa a Análisis Relevante como el escaparate mercantil de una red que habría empaquetado contratos, facturas y asesorías para convertir los contactos del expresidente en negocio

20 may 2026 . Actualizado a las 14:04 h.

La llamaban «boutique financiera», y así la denomina también el juez. Pero en esa tienda no se vendían bolsos de lujo ni trajes a medida. Según el instructor José Luis Calama, Análisis Relevante funcionaba como una

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