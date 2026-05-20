La «boutique» de Zapatero: la tienda de influencias que vendía informes y cobraba contactos
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El juez sitúa a Análisis Relevante como el escaparate mercantil de una red que habría empaquetado contratos, facturas y asesorías para convertir los contactos del expresidente en negocio20 may 2026 . Actualizado a las 14:04 h.
La llamaban «boutique financiera», y así la denomina también el juez. Pero en esa tienda no se vendían bolsos de lujo ni trajes a medida. Según el instructor José Luis Calama, Análisis Relevante funcionaba como una#