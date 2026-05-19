Una guía exclusiva para marcar diferencias en el mercado laboral

La Guía de másters de La Voz tiene 88 páginas en las que se puede encontrar información sobre las titulaciones que se pueden estudiar en Galicia.

El panorama universitario y laboral en España confirma una realidad indiscutible: los títulos de máster se han consolidado como el motor de la empleabilidad cualificada. Según el último informe publicado en el 2025 por la Fundación CYD, los titulados de posgrado no solo tienen entre un 5 % y un 10 % más de probabilidades de estar afiliados a la Seguridad Social que los graduados, sino que acceden a empleos de mayor calidad, con bases de cotización media superiores y una mayor tasa de empleo adecuado a su formación.

Ante este panorama, es crucial tener información clara y ordenada sobre toda la oferta de posgrados a los que se puede acceder en función de la titulación, intereses o experiencia de cada uno. Un material que reúne La Voz en una guía exclusiva en Galicia, que ofrece gratis junto con el periódico de mañana. A lo largo de 88 páginas repartidas por áreas de conocimiento, se desgranan los datos prácticos de cada una de las más de 270 titulaciones accesibles desde la comunidad.

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Ante esta situación, no es casual la estrecha colaboración que mantienen las entidades educativas y empresariales a la hora de definir qué titulaciones necesita el mercado. El informe de CYD resalta que los másters vinculados a los polos de innovación gallegos, como la automoción, el textil o las energías renovables, tienen tasas de empleabilidad que rozan el 100 %, y el éxito radica precisamente en el diseño de posgrados que responden directamente a las necesidades del tejido productivo de la comunidad y que funcionan como un ecosistema de captación y retención de talento local. Este carácter profesionalizador favorece que los posgrados tengan una mayor capacidad de actualizar sus planes de estudio que los grados, con más burocracia.

En sectores como la IA o la ciberseguridad, el grado se percibe como una base teórica que requiere del valor añadido del máster para alcanzar la especialización técnica que exigen las empresas. Además, estas demandan cada vez más que los futuros empleados tengan formación en liderazgo y visión estratégica, contenidos transversales conocidos como «habilidades blandas» que también están incorporando los posgrados.