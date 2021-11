Activismo comunista desde la cuna. Yolanda Díaz fue, en mayo de 1971, la primera niña nacida en la barriada de San Valentín, construida en Fene para acomodar a los trabajadores del astillero Astano EUROPA PRESS | A.Ortega Yolanda Díaz ganó la batalla legal a la escisión de Anxo Guerreiro (Esquerda de Galicia) para seguir usando las siglas de Esquerda Unida-Izquierda Unida CESAR TOIMIL Díaz se colegió en 1998 y abrió despacho en Ferrol, pero en 1999 ya se dejó seducir por la política al convertirse en la candidata de EU-IU a la alcaldía. Lo intentó de nuevo en el 2003, haciéndose acompañar por el carismático dirigente comunista Fernando Miramontes Toma de posesión de Yolanda Díaz como concejala del ayuntamiento de Ferrol en el año 2003. Estuvo en la corporación municipal desde ese año hasta el 2012. JOSE PARDO En 2007, Díaz logró cuatro concejales para EU-IU en Ferrol y formó con el PSOE (Vicente Irisarri) un gobierno de coalición que solo duró año y medio. Durante ese tiempo ocupó el cargo de primera teniente de alcalde. José Pardo Pegada al carisma político de Beiras. La gran oportunidad surge en el 2012, tras la ruptura del BNG de Amio. Beiras abandona su antigua organización y llama a construir la unidad de toda la izquierda que respete el derecho de autodeterminación. Díaz se siente interpelada y propone crear la Syriza gallega. Se funda así AGE, que debuta en las autonómicas con 9 escaños SANDRA ALONSO La fórmula híbrida de comunistas y nacionalistas funcionó, pero su éxito fue efímero, pues enseguida empezó la pelea encubierta entre los de Beiras y los de Díaz por apoderarse de la criatura XOÁN A. SOLER Yolanda Díaz trajo a la política gallega un lenguaje político nuevo dirigido a «los de abajo» XOÁN A. SOLER Yolanda Díaz, junto a Gaspar Llamazares y Alberto Garzón en una concentración de la plataforma Nunca Máis por el juicio del Prestige GUSTAVO RIVAS La relación entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias se remonta a la época en la que la primera hacía incursiones a Madrid para participar en las jornadas de las juventudes comunistas. Allí conectaron BENITO ORDOÑEZ El 12 de mayo del 2015, quince días antes de las elecciones municipales, Díaz aprovechó la presencia de Pablo Iglesias en el mitin de A Coruña para lanzar por primera vez la idea de crear una gran marea gallega Cesar Quian En las generales del 2015, la ferrolana renunció por sorpresa a su acta en O Hórreo para estrenar, ya en alianza con Podemos, la coalición En Marea que debutó en el Congreso con seis diputados. BENITO ORDOÑEZ Xosé Manuel Beiras, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, durante un encuentro en A Coruña en el año 2015 Imagen de Yolanda Díaz con Martiño Noriega durante un acto en el año 2015 SANDRA ALONSO Mitin para las elecciones generales del 2019. MIGUEL VILLAR El 13 de enero del año 2020, Yolanda Díaz prometía su cargo como ministra de Trabajo y Economía Social dentro del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos El 12 de julio de este año, Yolanda Díaz juraba su puesto como vicepresidenta segunda del Gobierno, cargo que ocupa en la actualidad. Es además ministra de Trabajo y Economía Social desde el 13 de enero del 2020. Ballesteros | EFE Yolanda Díaz, en un Consejo de Ministros sentada al lado de Sánchez en su calidad de vicepresidenta segunda del Gobierno en la primera reunión del nuevo gabinete Javier Lizón | EFE

Pasó de obtener apenas 1.800 votos la primera vez que concurrió como candidata a unas elecciones, en 1999 en Ferrol, a convertirse en la mujer más influyente de la política española, desde su posición de ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda del Gobierno y la única capaz de alterar la agenda del presidente Pedro Sánchez. Es Yolanda Díaz (Fene, 1971), la afiliada más insigne del Partido Comunista, una dirigente que quizás no destaca por su enorme talla intelectual, pero sí por poseer un don natural para interpretar los estados sociales de ánimo y obrar en consecuencia. Xosé Manuel Beiras piropeó su instinto político antes de repudiarla en público por haberlo traicionado. Pablo Iglesias pasó de mostrarla como la gran esperanza de la izquierda a admitir que no la puede controlar. Y desde la corte madrileña de las vanidades la observan con interés o con desdén, como Jiménez Losantos, que la definió como la «meiga de peluquería» al cuidado de Podemos. Pero ojo a Yolanda Díaz, a ese «electrón libre» del Gobierno, como la definió el diario francés Le Monde, porque es una mujer que no acostumbra a hacer prisioneros y que durante una década supo manejar los ingredientes de una receta de éxito, aun a costa de usar y tirar cuatro plataformas electorales diferentes que preceden a la que ahora se propone crear.

LOS ORÍGENES

Activismo comunista desde la cuna. Yolanda Díaz fue, en mayo de 1971, la primera niña nacida en la barriada de San Valentín, construida en Fene para acomodar a los trabajadores del astillero Astano. Su casa debió de asemejarse mucho a una célula revolucionaria en tiempos de la lucha antifranquista. Tanto su padre, Suso Díaz, como su tío, Pepe Díaz, eran por aquel entonces sindicalistas cualificados de Comisiones Obreras, si bien el segundo se pasará después a la nacionalista INTG que más tarde le abrirá las puertas del BNG, formación con que fue diputado dos legislaturas. Siendo todavía una churumbel giró visita a su padre en la cárcel y, tras la puesta en libertad, se acostumbró a ver en su puerta a lo más granado de la élite comunista de la época, entre ellos Santiago Carrillo, de quien dijo alguna vez que le besó la mano cuando tenía apenas cuatro años.

LA FORMACIÓN

Pelea legal por la siglas de EU-IU. Llega a Santiago en 1986, tras la separación de sus padres, para cursar segundo de BUP en el Rosalía de Castro. Allí comparte aulas con la cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, y la diputada popular Paula Prado. Las tres volverían a coincidir después en la Facultad de Derecho de Santiago, donde Díaz se hizo amiga de Marta Lois, hoy portavoz municipal de Compostela Aberta. La etapa compostelana acentuó más la conciencia de clase de una joven que comprobó como su madre, Carmela Pérez, tuvo que trabajar duro para sacar a sus hijos adelante. La propia Díaz compatibilizó parte de su carrera con un trabajo eventual de camarera para poder financiarla. Con todo, cubrió un buen expediente, se fogueó en un bufete compostelano y le ganó la batalla legal a la escisión de Anxo Guerreiro (Esquerda de Galicia) para seguir usando las siglas de Esquerda Unida-Izquierda Unida.