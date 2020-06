Pedro Sánchez: «¡Viva el 8 de marzo!»

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 03/06/2020 12:09 h

«¡Viva el 8 de marzo!». Fueron unas de las últimas palabras de Pedro Sánchez en su intervención inicial para solicitar permiso al Congreso una nueva prórroga, «la última», del estado de alarma, que el Gobierno pretende prolongar hasta las 0 horas del 21 de junio, y que salvo sorpresa de última hora logrará aprobar gracias a los apoyos del PNV, ERC y Ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo reivindicó la marchas feministas en pleno debate sobre su contribución a la propagación del coronavirus, con una investigación abierta por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que recientemente ha citado a declarar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tras un informe de la Guardia Civil que ha puesto en el punto de mira de la oposición al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; pero también un par de días después de que trascendiese un vídeo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el que reconocía fuera de cámara los peligros del covid-19 como determinantes en la menor afluencia de manifestantes respecto a marchas de otros años.

Fue la forma en la que Sánchez exteriorizó desde la tribuna de oradores su apoyo a los dos ministros salpicados por la polémica en la última semana. El presidente del Gobierno apeló al debate de guante blanco, invitando a las fuerzas de la oposición a que «muestren sus discrepancias, pero sin descalificaciones ni insultos; seamos constructivos. No usaré mis turnos de réplica para responder a provocaciones», aseguró.

La bandera española

Sánchez apuntó a la bandera como el punto de encuentro de todos los españoles, una bandera compuesta por «47 millones de hilos», uno por cada ciudadano. «Es la bandera de todos y todas, representa sobre todo nuestra voluntad de vivir juntos y de conformar un proyecto. Nadie tiene el derecho de usar la bandera contra otro compatriota. Tenemos muchas formas de concebir nuestro país, pero todos ellos son España. No hay buenos españoles ni malos españoles. No usemos la bandera como si fuera un arma o una frontera. Lo que nos une es mucho más de lo que nos separa», aseguró. «Lo estamos viendo en Estados Unidos y no queremos verlo cuajar en España. El veneno es el odio. El veneno del odio es el más dañino, porque corroe las sociedades. Digamos no al veneno del odio. No a la violencia física, no a la violencia verbal. Nuestros padres no se sacrificaron para esto. Demostremos a la ciudadanía la utilidad de la política», dijo.

Como es costumbre, Sánchez arrancó su intervención haciendo un repaso de la acción del Gobierno desde el estallido de la crisis, «solo tres meses que han parecido un tiempo infinito», en el que volvió a reivindicar el estado de alarma como «esencial». El tramo final de la desescalada presentará algunas peculiaridades respecto a las últimas semanas.

En los territorios en fase 3 los presidentes autonómicos tendrán «la facultad de decidir si mantienen o modifican las medidas contempladas» por el Gobierno, y serán estos los que decidan si dan «el paso a la nueva normalidad». Respecto a este apartado, Sánchez anunció desde la tribuna que el martes 9 de junio se aprobará un real decreto ley que regule esa llamada nueva normalidad. Para trazarlo, el Gobierno convocará el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compuesto por el Ministerio de Sanidad y los representantes de las consejerías autonómicas. El objetivo es «aunar en una sola norma las medidas sanitarias que tendremos que continuar observando hasta que tengamos una vacuna que nos permitan recuperar nuestros hábitos con total seguridad», anunció el presidente.

Baile de datos

Sánchez admitió el baile de datos ofrecidos desde Sanidad desde l estallido de la pandemia, tanto en el número de contagios, como en el de curados, como de Ucis y de fallecidos, pero descargó toda la responsabilidad en las Comunidades Autónomas, al mantener estos distintos criterios de computación. «El ministerio de Sanidad no realiza cálculos propios», se defendió.

Por otra parte. El presidente avanzó que el Gobierno trabajará en un «plan de relanzamiento del turismo» y en otro «gran plan del sector de la automoción».