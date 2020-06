¿Por qué el Ministerio de Sanidad vuelve a hablar de jornada sin muertes mientras Asturias comunica seis fallecidos?

0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

02/06/2020 19:02 h

Asturias comunicaba hoy con preocupación un repunte en las muertes por coronavirus. Un total de seis más respecto a la jornada de ayer, un aumento que la comunidad no experimentaba desde primeros de mayo y que se suma a las tres víctimas registradas ayer. Pero mientras los datos asturianos suman nueve fallecimientos por covid-19 en dos días, la información del Ministerio de Sanidad, en esas mismas dos jornadas, habla de dos días sin ninguna víctima mortal del SARS-CoV-2 en toda España.

¿Dónde está el error, si es que lo hay? ¿De dónde proceden las discrepancias? Nadie da, por el momento, una explicación clara. Ni el propio Fernando Simón, que cada tarde da la cara en rueda de prensa y expone los datos recopilados a nivel nacional, acaba de entenderlo. «Estamos verificando lo que puede pasar, porque no es muy lógica esta discrepancia entre los datos que envían las comunidades autónomas y los que damos nosotros, porque al fin y al cabo trabajamos con los datos que ellas nos envían», indicó esta tarde el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Tras el aluvión de preguntas que los periodistas remitieron respecto al baile de cifras, Simón reconoció que los datos de fallecidos «están generando problemas». «Entiendo que haya algún estupor o duda», dijo.

Ese estupor parece lógico porque el Ministerio de Sanidad comunicó esta tarde que España no registró ninguna muerte atribuible al coronavirus en todo el día de ayer. Un dato que el propio Simón pidió«tomar con precaución», para luego explicar que este martes se produjeron problemas a la hora de cargar los datos de algunas comunidades, por lo que hay «dudas» de si todos se añadieron correctamente al informe. El posible ajuste, señaló, se reflejará mañana.

El Ministerio también está trabajando para verificar los datos dudosos, y constatar si las muertes que han referido este martes algunas comunidades se produjeron en las 24 horas anteriores o son fallecimientos previos contabilizados ahora, lo que los dejaría fuera del informe diario de Sanidad. Otra de las posibles discrepancias, según el doctor, podría derivar de la hora límite para recibir los datos. «Los datos nos los dan las comunidades hasta las doce del mediodía, si hay cambios después puede que no nos los transmitan», señaló.

Por el momento, no se sabe cuál de esos factores es el responsable de que el informe ministerial no incluya las seis muertes por Covid-19 que Asturias ha incluido en su informe público de hoy. Tampoco cuál está detrás de que no aparezcan los dos fallecidos que comunicó Castilla y León o los dos que hizo públicos el País Vasco. En el caso de Cataluña, hoy comunicó nueve muertes nuevas por coronavirus, pero ya explicó que no se produjeron recientemente, sino en fechas anteriores.

Más contagios que ayer en España

Más allá de la polémica por las cifras de fallecidos (que en los últimos siete días serían un total de 34 según el Gobierno central), el Ministerio de Sanidad comunicó también que en la jornada del lunes se registraron 137 nuevos positivos, el grueso de ellos (un total de 73), en la Comunidad de Madrid. Cataluña registró 17 y Andalucía, 12, mientras que cuatro comunidades no registraron ningún caso nuevo (Galicia, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha) y otras ocho comunicaron uno o dos nuevos positivos confirmados por PCR.

La cifra de nuevos contagios en España es casi el doble que la de la jornada del domingo, cuando solo se contabilizaron 71, pero se mantiene por debajo de los dos centenares, una cifra que parecía difícil de lograr hace pocos días.

Fernando Simón destacó la buena evolución de la pandemia, con 243 personas hospitalizadas (dos menos que en los datos de ayer) y solo once personas en las ucis españolas (en este caso, dos más que las recogidas en los datos del día anterior).