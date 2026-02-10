Felipe González rechaza la ausencia de autocrítica en el PSOE tras las elecciones en Aragón

Felipe González durante los desayunos del Ateneo Jesús Hellín | EUROPA PRESS

El expresidente del Gobierno, Felipe González, reactivó sus quejas contra la actual dirección socialista y criticó que en el PSOE no haya debate tras los pésimos resultados alcanzados por su partidos en las pasadas elecciones en Aragón. En Los Desayunos del Ateneo, el exlíder socialista ironizó con el análisis que tanto el PSOE como el PP han hecho de los resultados del domingo: «He visto la profunda autocrítica que han hecho todos los partidos. Y ha sido brillante». El exlíder socialista fue muy duro con el inmovilismo en su partido y considera que «habría que replantearse algo» de cara a las próximas citas electorales.

González considera que Vox es el gran triunfador en estas últimas elecciones. «Yo no pactaría con ellos, pero entiendo que el PP debe ser quien forme gobierno porque tiene más votos que la suma de toda la izquierda», afirmó en este foro. Asimismo, consideró que pactar con Vox no es menos legítimo que hacerlo con Bildu: «Yo no lo haría ni de broma», dijo González.

En clave nacional, el expresidente del Gobierno considera que no haya Presupuestos es «una clara violación de la Constitución» y considera que Sánchez debería convocar elecciones. «Ha superado a Zapatero en días como presidente. Yo creo que ahora quiere superar el tiempo que estuvo Aznar y luego querrá superar el tiempo que estuve yo como presidente, es demasiado. Dicen que diez años es el tiempo máximo de resistencia de los materiales», señaló en tono irónico.