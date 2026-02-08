El PP gana las elecciones en Aragón, pero se deja dos diputados y dependerá de Vox para formar gobierno

Con el 75 % del escrutinio completado, el PP gana las elecciones autonómicas en Aragón con 26 escaños de los 67 del Parlamento autonómico, que son dos menos que los que tiene, mientras que el PSOE lograría 18 (cinco menos) y Vox duplicaría su representación, al pasar de 7 a 14, con el 78,8 % escrutado. La Chunta también logra un buen resultado, al pasar de 3 a 6 escaños, mientras que Aragón-Teruel Existe obtiene 2 diputados frente a los 3 actuales, e Izquierda Unida-Movimiento Sumar mantiene uno. El Partido Aragonés y Podemos pierden su representación en el Parlamento autonómico.

Las encuestas dan al PP ganador en Aragón, Vox duplica y el PSOE en mínimos históricos la voz

En las Cortes de Aragón hay 67 diputados en juego hoy. Para lograr la mayoría absoluta se necesitan 34 escaños. El reparto es fijo por provincias: 35 en Zaragoza, 18 en Huesca y 14 en Teruel. El sistema aragonés busca equilibrio territorial: aunque Zaragoza concentra la mayoría del censo, Teruel y Huesca tienen escaños fijos que valen más proporcionalmente, lo que influye en la fuerza de los partidos regionales o minoritarios. Con todo ello, el PP podría gobernar junto con Vox sumando 39 diputados, cinco más de los necesarios.

El PP de Jorge Azcón ha sido primera fuerza política en las tres capitales aragonesas, en el que ha destacado el 'sorpasso' de Vox al PSOE en la ciudad de Teruel, donde se coloca como el segundo partido más votado e incluso le pisa los talones a los populares, que gobiernan el Ayuntamiento con mayoría absoluta, situándose a tan solo cuatro puntos. En Zaragoza, donde viven más de la mitad de los aragoneses, con más del 93% de las papeletas más de 12 puntos por encima de un PSOE que se deja casi seis puntos con respecto a los últimos comicios autonómicos --23,33%--, un descenso que es en buena medida el que ha lastrado el resultado de Pilar Alegría. Vox sube hasta el 15,97%, una cifra inferior a la del resto de la Comunidad, aunque ha subido cuatro puntos con respecto a los anteriores comicios, y CHA casi dobla sus apoyos hasta el 11,40%. IU-Sumar se lleva un 3,58% y, por debajo del 3%, han quedado Se Acabo la Fiesta (SALF) con un 2,8%, Aragón Existe con un 2,53% y Podemos, que se desploma al pasar de un 4,36% en 2023 a poco más de un 1%. En cuanto a la capital altoaragonesa, con mayor tradición de voto socialista, con algo más del 80% escrutado, la diferencia entre PP y PSOE ha sido algo más ajustada, si bien los de Jorge Azcón han vencido con claridad, con un 33,8% frente al 26,47% de los de Pilar Alegría, que pierden menos sufragios que en el resto de Aragón.

El escrutinio deja a la candidatura de la exministra Pilar Alegría cerca de los mínimos históricos del partido en la región, y lamentan que el popular Jorge Azcón haya convocado elecciones de manera anticipada para que, si se cumplen los pronósticos, vaya a salir más dependiente de Vox. Fuentes de Ferraz han reconocido poco después del inicio del escrutinio que los resultados que logrará el partido no son buenos, pero piden paciencia y esperar a los datos finales porque con el escrutinio actual no pueden sacarse grandes conclusiones y porque, según cuentan, sus encuestas internas les otorgan números algo mayores. No obstante, señalan ya que el PP saldrá de estos comicios, convocados después de que Azcón no lograra un acuerdo para aprobar los presupuestos, con una mayor dependencia de los votos de los de Santiago Abascal, a los que las encuestas otorgan casi el doble de escaños que los que tenían.Algo, subrayan en Ferraz, que no es bueno para Aragón ni para España y que en Génova deberían analizar porque al igual que sucedió con las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre, la estrategia de adelantar elecciones no les está dando más poder.

Además, defienden que la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, ha hecho una campaña buena, cercana, en la que se ha recorrido la región aunque, conceden, le ha podido faltar tiempo para ser más conocida en la comunidad como candidata a la presidencia y no únicamente como ministra del Gobierno de España.Frente a la campaña de Alegría, añaden en la sede del PSOE, ha habido una campaña «sucia» por parte del PP con «bulos y acoso» en la que, destacan, también han contado con figuras como el agitador Vito Quiles para pedir el voto para los populares. «Esperábamos más responsabilidad por parte del PP», inciden de una campaña en la que, opinan, la socialista ha tenido difícil poder hacer oír sus propuestas «en medio de tanto barullo». En Ferraz, no obstante, insisten en esperar a conocer los resultados finales para dar una valoración más profunda, que llevará a cabo la secretaria de Organización, Rebeca Torró, desde la sede del partido una vez que se pronuncie Pilar Alegría en Zaragoza.

Alberto Núñez Feijoo ya se encuentra en la sede nacional de Génova desde donde va a seguir el recuento electoral acompañado por el comité del PP. Nadie duda de que Jorge Azcón será el ganador esta noche pero todo apunta a que será una victoria amarga porque no conseguirá deshacerse de la dependencia de Vox. «Es difícil vender gestión cuando lo que la gente quiere es ajustar cuentas», apuntan en el partido. Niegan, en cualquier caso, que exista preocupación porque la formación de Abascal pueda llegar a duplicar sus resultados en Aragón. «El conjunto de la derecha sube», insisten las fuentes consultadas, que siguen poniendo el foco en el desplome del PSOE: «la patada que le dan a Pilar Alegría es la patada que le quieren dar a Pedro Sánchez».