Iglesias dice que el pin parental «busca normalizar la desobediencia de la derecha»: «Mañana será el pin fiscal»

Celaá afirma que el hijo no tiene que «reproducir miméticamente» el pensamiento de su familia. «¿Y si es una familia yihadista también?», se pregunta

«¿Vamos a llegar a que los niños delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios como en Cuba?». El líder del PP, Pablo Casado, ha reavivado el enfrentamiento con el Gobierno a costa del pin parental implantado por el Ejecutivo de la Región de Murcia para que los padres puedan decidir si sus hijos asisten o no a charlas impartidas por personal ajeno al centro educativo, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha instado a retirar bajo amenaza de llevar el caso a los tribunales.

Durante un acto celebrado en Murcia, Casado, ha criticado las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que aseguró que «los hijos no pertenecen a los padres». Una afirmación que ha considerado «muy grave». «Pensé que era un lapsus y que, con la prepotencia habitual de este Gobierno, no iban a pedir disculpas. Pero hoy la ministra dice que por supuesto que los hijos no son de sus padres», ha señalado el líder popular. «¿Vamos a llegar a los años del telón en los que los hijos que delataban a sus padres porque no estaban de acuerdo con el régimen político en el que vivían van a tener un premio y se les apartaba de sus familias?, se ha preguntado.

