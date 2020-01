Vox comparte en sus redes bulos de defensores del llamado «pin parental»

0

La Voz de Galicia I. G.

Redacción | La Voz 20/01/2020 20:08 h

El toma y daca en Murcia, donde Vox ha conseguido que el ejecutivo regional (formado por PP y Ciudadanos) establezca un pin parental, mientras el Gobierno central lanza un ultimátum para que se elimine, vive un polémico capítulo paralelo en redes sociales.

La formación que lidera Santiago Abascal, que defiende a ultranza en los últimos días la medida, considerada por fuerzas de izquierda como «censura previa», ha dado credibilidad en su Twitter a informaciones falsas al respecto. Así, para defender que los progenitores veten actividades impartidas en las escuelas que no les gusten, emplea como ejemplos actividades destinadas no solo a mayores de edad, si no ubicadas también en países muy lejanos a España.

Así, en su timeline -el muro donde se ubican las publicaciones, ordenadas cronológicamente-, puede verse cómo retuitean a varios seguidores, que difunden bulos sobre algo que nunca ha ocurrido ni en un colegio ni en nuestro país. Una de las publicaciones, en las que se ve a una joven sobre la mesa del docente del aula, mostrando el uso de un juguete erótico, es en realidad un taller de salud sexual impartido en 2014 en Ontario, Canadá, por una asociación LGTBI.

Hay dos futuros: el de estas imágenes o el del pin parental. pic.twitter.com/w1TeKWkjRf — Alonso 🇪🇸 (@alonso_dm) January 16, 2020

Otro de los ejemplos mostrados, en el que se muestra una actuación artística en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Es obra de Wagner Schwartz, se llama La Bête, y el artista la realiza desde el 2005, como indicaba en una entrevista en El País aquel año. Es más, hace dos años, la difusión del mismo vídeo ya creó controversia en la red, y el Museu de Arte Moderna de São Paulo, ya había entonces explicado en su Facebook que se trataba de un espectáculo interactivo debidamente señalizado, apercibido y que había que ceñirlo al ámbito artístico. Pese a eso, Vox ha dado pábulo de nuevo a una falsedad.

Los rótulos empleados en esta ocasión, con claro carácter manipulador, han dado lugar a la proliferación como cierta de esta mentira.

¿Por qué es necesario el #PINParental que @vox_es propone?

Para que los padres puedan negarse a que a SUS hijos (no de la ministra de educación) les enseñen este tipo de BURRADAS👇 pic.twitter.com/9FtuKVyc2X — Adrián Belaza Hernaiz (@AdrianBelaza) January 18, 2020

Entre quienes han publicado los bulos figura Adrián Belaza, candidato a la alcaldía de Logroño con Vox el año pasado. Los contenidos han sido compartidos, entre otros, por Iván Espinosa de los Monteros, Vicesecretario de Relaciones Internacionales de la formación.