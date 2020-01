Sánchez promete su cargo ante el rey sin aclarar la composición de su Gobierno

Será el primer Ejecutivo de coalición de la democracia y el más débil parlamentariamente

Pedro Sánchez renueva al frente de la presidencia del Gobierno tras imponerse en una ajustadísima votación de investidura por 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Es decir, por una diferencia de dos votos, el margen más pequeño en 40 años de democracia. Tras su pacto con Unidas Podemos, el socialista formará un Gobierno de coalición para el que necesitó bordar acuerdos con formaciones progresistas, regionalistas y nacionalistas.

Junto al PSOE y UP, ayer lo apoyaron Más País, PNV, Compromís, Teruel Existe y el BNG. Pero la firma más difícil no fue ninguna de estas, sino la decisiva abstención de ERC. Y aunque Sánchez pretendía celebrar este viernes el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, la reunión no podrá mantenerse, pues el presidente se tomará unos días para formar su nuevo equipo, según informaron ayer fuentes del PSOE.

