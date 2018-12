El debate: ¿Es abusivo que los divorciados pierdan el uso de la vivienda familiar si viven con otra pareja?

0

09/12/2018 05:00 h

Una sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia en relación a las medidas a adoptar en un divorcio con hijos menores y ha determinado que una persona divorciada que viva con sus hijos menores en la casa familiar que compartía con su anterior pareja no podrá seguir residiendo en la vivienda con una tercera persona, a no ser que compre la parte del inmueble que no le pertenece por haber contraído matrimonio en régimen de gananciales. Ante esta disyuntiva presentamos diferentes opiniones al respecto:

