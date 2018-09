La segunda dimisión en el Consejo de Ministros en menos de 100 días

0

11/09/2018 21:27 h

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha cumplido aún los 100 días (los ministros tomaron posesión el 7 de junio) y ya ha sufrido dos bajas, un récord en crisis de gabinete. La dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por las irregularidades de su título de máster por la Universidad Rey Juan Carlos se produce cuando todavía está reciente el recuerdo del titular de Cultura Màxim Huerta renunciando a su cartera tras revelarse que cometió un fraude fiscal de más de 200.000 euros.

Huerta, que tiene el triste título de ministro más breve de la democracia, dejó su cargo el pasado 13 de junio, doce horas después de que se conociese que había sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 2017 tras haber defraudado a Hacienda 218.332 euros en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, cuando trabajaba en El programa de Ana Rosa Quintana.

De manera similar a Montón, quien se ha resistido a dejar el cargo apelando a la «injusticia» que supone hacerlo tras haber dado, en su opinión, todas las explicaciones, el entonces ministro de Cultura defendió con rotundidad su inocencia y lamentó que sus argumentos no hubiesen sido tenidos en cuenta. «La inocencia no vale nada ante esta jauría», señaló entonces Huerta. «No he cometido ninguna irregularidad», ha dicho Montón durante su comparecencia de este martes, instantes antes de anunciar que había presentado su dimisión a Pedro Sánchez.

También como en el caso de Montón, el presidente del Gobierno mostró en un primer momento su apoyo al miembro de su equipo cuestionado. De «totalmente solventes» fueron calificadas entonces por fuentes del Ejecutivo las explicaciones dadas por el ministro Huerta solo unas horas de que se viese obligado a dimitir. Este martes la defensa de la ministra ha salido directamente de boca del presidente, quien a la salida del Senado, a primera hora de la tarde de este martes, descartó la dimisión de la titular de Sanidad: «Lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo», zanjó Sánchez. Tres horas después, la dimisión de la ministra se daba por hecha.