Màxim Huerta dimite

13/06/2018 19:35 h

Màxim Huerta ha presentado su dimisión siete días después de que Pedro Sánchez anunciase su nombramiento como ministro de Cultura y seis después de tomar posesión. El escándalo sobre la condena por fraude fiscal le ha obligado a tomar esta decisión, que ha hecho pública tras reunirse en la Moncloa con el presidente del Gobierno. «La cultura y la transparencia en la política son las cosas en las que más creo en esta vida», aseguró Huerta, quien insistió en que deja el cargo sabiendo que es «absolutamente inocente».

El ya exministro explicó que su intención al dimitir es evitar que la reacción generada al conocerse su condena por fraude fiscal, que calificó de «jauría», «rompa el proyecto de Pedro Sánchez». Huerta aseguró que con su renuncia al cargo ha pagado por segunda vez la multa que en su día le impuso Hacienda e insistió en la idea de que el procedimiento iniciado por la Agencia Tributaria contra él se debió a un cambio de criterio del propio departamento. «Se llegó a decir que aquellas inspecciones retroactivas eran una caza de brujas contra críticos de ese gobierno», señaló el periodista.

Huerta lamentó que los argumentos que ha esgrimido desde que se conoció su condena por fraude no se hayan tenido en cuenta. «Vivimos en una sociedad donde las explicaciones ya no tienen cabida», señaló el también escritor. «La inocencia no vale nada ante esta jauría», subrayó.

Un fraude de más de 200.000 euros

En la mañana de este miércoles, el diario El Confidencial publicaba que el ya extitular de Cultura fue condenado en 2017 por fraude fiscal. Según dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Huerta defraudó a Hacienda 218.332 euros en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, cuando trabajaba como presentador en El programa de Ana Rosa Quintana.

Huerta montó una sociedad de la que era único accionista y administrador, llamada Almaximo Profesionales de la Imagen SL, que liquidó en el 2016. Detectado el fraude por la inspección, en el 2012 se puso en marcha un proceso que concluyó con las citadas sentencias en las que se dice que el ahora ministro no actuó «de buena fe». Huerta tuvo que pagar 365.938 euros por los tres ejercicios, un recargo del 50 % como multa y los intereses de demora. También tuvo que hacerse cargo de las costas de los dos juicios.

En declaraciones esta mañana a las emisoras Onda Cero y la Cadena Ser, Huerta aseguró tener «todas las obligaciones tributarias al corriente desde hace 10 años» y ha atribuido el problema con Hacienda a un cambio de criterio.

El presidente Pedro Sánchez desconocía la situación de Huerta, según afirmó el propio ministro. «Me ha dicho que nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes, que es la queja que hemos tenido siempre; hace una semana estaba pidiendo transparencia a los miembros del PP y en tantos años en informativos siempre he pedido rapidez y transparencia, y eso es lo que me he aplicado para mi esta misma mañana», ha indicado.

El presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, Carlos Cruzado, ha negado que hubiera un cambio de criterio en la Agencia Tributaria respecto a la utilización de sociedades «de manera instrumental». En este sentido, ha explicado que lo que sí ocurrió, hacia el año 2000, es que hubo unas campañas de la Agencia Tributaria «que pusieron el foco en este tipo de empresas para comprobar si estas sociedades tenían actividad o solo se utilizaban para eludir el pago del impuesto, pagando el Impuesto de Sociedades que es menor que el de la renta».

En un primer momento, el Gobierno cerró filas con Huerta. Al menos, públicamente. El Ejecutivo aseguró que las explicaciones que dio fueron «totalmente solventes». La oposición, sin embargo, exigió la dimisión «inmediata». El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió su destitución porque «España no se puede permitir tener ministros reprobados como los tenía» Mariano Rajoy.