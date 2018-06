Pedro Sánchez, en 2015: «Si alguien de mi Ejecutiva paga la mitad de impuestos de lo que le toca, estaría fuera al día siguiente»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La voz

13/06/2018 14:52 h

La hemeroteca de Pedro Sánchez podría dar el golpe de gracia a Màxim Huerta. En una entrevista de 2015, en Informativos Telecinco, el entonces líder de la oposición afeó la creación de sociedades para tributar por debajo de lo que corresponde. Sánchez aseguró que si él tuviera a alguien en su Ejecutiva que «paga la mitad de los impuestos que le toca pagar», al día siguiente de saberlo «estaría fuera» de su dirección.

El actual presidente del Gobierno criticaba entonces la financiación irregular del exnúmero tres de Podemos a través de una empresa instrumental, que en 2013 facturó 425.150 euros por trabajos de asesoría internacional realizados tres años antes para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. «Es inmoral tener al número tres de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería», denunció entonces Sánchez

El líder socialista reconoció que, si Monedero estuviera en las filas del PSOE, ya lo habría expulsado. Sánchez subrayó, durante la entrevista que concedió en febrero de 2015, que su partido sí está «comprometido con la ejemplaridad». «Que no quepa duda, me dejaré la piel para luchar contra lo que más me repugna, y es la corrupción», afirmó.