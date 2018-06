El Gobierno cierra filas con Màxim Huerta

0

La Voz de Galicia La Voz Agencias

13/06/2018 11:46 h

«Totalmente solventes». Así ha considerado el Gobierno las explicaciones de Màxim Huerta sobre su condena por fraude fiscal a Hacienda. Y eso que el ministro de Cultura ha admitido no haber informado antes de su nombramiento a Sánchez sobre su problema con el fisco. Lo consideraba un asunto privado ya cerrado, ha explicado, un tema que afectó además a miles de periodistas, creadores y artistas que dejaron de cotizar como si constituyeran en sí mismos una sociedad -una opción más ventajosa para pagar menos impuestos- tras un cambio de criterio de Hacienda.

Màxim Huerta ha asegurado también en varias entrevistas radiofónicas que no actuó de mala fe, sino siguiendo una recomendación que le hicieron cuando empezó a trabajar en televisión. «Este asunto no es como ministro de Cultura, es cuando era Màxim Huerta hace unos cuantos años y, de pronto, Hacienda cambió un criterio y como ciudadano regularicé todo, pagué lo correspondiente y asunto cerrado», ha detallado el también periodista en una entrevista en Onda Cero. Por todo ello, por entender que su condena no le plantea «ninguna deuda moral, ni conflicto», ha descartado dimitir.

No comparte ni su opinión ni la del Ejecutivo Pablo Iglesias, que este miércoles, en los pasillos del Congreso, ha pedido la dimisión «inmediata» del nuevo ministro de Cultura y Deporte. El secretario general de Podemos ha insistido en que Huerta tiene que abandonar su cargo o, de lo contrario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que destituirle de forma inmdiata, porque «España no se puede permitir» que el nuevo Ejecutivo «tenga ministros reprobados como los tenía» el de Mariano Rajoy. «No vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los del PP», ha aseverado.

Iglesias ha dicho tener la seguridad de que Sánchez es «consciente de que su Gobierno es el resultado de una moción de censura contra la corrupción» y que «no se puede permitir» tener ministros reprobados, por lo que espera que Huerta «rectifique» y anuncie su dimisión. Aunque ha apelado a la prudencia, ha recalcado que si se confirma que hay una sentencia que «acredite una voluntad inequívoca de defraudar», sería «razonable» pedir su reprobación si, en caso de que no renuncie, Sánchez finalmente no le cesa.

«No empieza con buen pie»

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha reconocido este miércoles por la mañana, durante un desayuno informativo, que Màxim Huerta «no empieza con buen pie». Los populares quieren explicaciones: «Al menos creo que se las debe al conjunto de la sociedad española por transparencia y por demostrar que hay nuevos tiempos y nuevas relaciones con la sociedad».