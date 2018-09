Sánchez avala a Montón y asegura que seguirá haciendo un trabajo «extraordinario»

Montón: «No he cometido ninguna irregularidad y considero que dimitir sería injusto»"> Carmen Montón : «No he cometido ninguna irregularidad y considero que dimitir sería injusto» Cuestionada por si tiene pensado dimitir, la ministra de Sanidad ha sido tajante. ATLAS TV

La Voz de Galicia Fran Balado Agencias

Madrid | La Voz 11/09/2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado este martes a su ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, al asegurar que está haciendo un «extraordinario» trabajo y va a seguir haciéndolo al frente de su departamento, pese a que los rumores sobre su posible dimisión se han disparado desde ayer. A la salida de su comparecencia en el Senado, donde no se abordó la situación de Montón, Sánchez expresó todo su apoyo a la titular de Sanidad. «Lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo», zanjó el jefe del Ejecutivo.

Las palabras del presidente se produjeron tras intervenir en la sesión de control en el Senado en la que el Ejecutivo debía responder a 17 preguntas. Tres de ellas, destinadas al jefe del Ejecutivo. Las 14 restantes, a los distintos ministros de su gabinete. Montón no tenía ninguna, pero fuentes de la Cámara Alta confirmaron que su presencia sí estaba prevista y que no fue hasta ayer a última hora cuando se decidió que no asistiera al pleno. Salvo el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que se encuentra de viaje oficial en Estrasburgo, y la titular de Industria, Reyes Maroto, de gira por América Latina, fue la única integrante del Gobierno que no asistió a la sesión de control.

Moncloa mostró ayer su respaldo a la ministra de Sanidad, pero lo hizo de una manera muy tibia. Ninguno de los integrantes del Gobierno salió a dar la cara, y se remitieron a canales autorizados, pero anónimos, para posicionarse en su respaldo a Montón. Esta forma de actuar es muy similar a la seguida en otras ocasiones por parte del Ejecutivo, como con el exministro de Cultura Màxim Huerta, que fue forzado a presentar su renuncia apenas unas horas después de haber sido confirmado por personas cercanas a la presidencia.

Ábalos y Lastra, en defensa de Montón

Este martes al mediodía el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se convirtió en el primero en romper una lanza a su favor, aunque matizó que lo hacía en calidad de secretario de Organización del PSOE: «Tanto la dirección del PSOE como el Gobierno está manteniendo su apoyo a la ministra, porque cree en las explicaciones que está dando y cree que, aunque sea un máster más, es lo único que tiene en común con casos precedentes», dijo.

Otra dirigente socialista, la portavoz parlamentaria Adriana Lastra salió también casi a la misma hora a defender públicamente a Montón. «Evidentemente no es lo mismo una cosa que la otra. Ni la de Pablo Casado, ni la de Cristina Cifuentes, y por supuesto nada que ver con la ministra Montón», dijo la asturiana sin detallar qué elementos diferencian unos casos de otros: «La ministra no tiene nada que ocultar».

Esta hipotética renuncia de Montón también dejaría en una situación comprometida al presidente del PP, Pablo Casado, que también tiene un máster bajo sospecha en la Universidad Rey Juan Carlos, un caso que ya se encuentra judicializado a la espera de que el Tribunal Supremo decida si lo asume.

Fuentes cercanas a Casado consideran que su caso y el de Montón son muy distintos, porque él se matriculó en tiempo y forma, a él no le manipularon el expediente y, lo más importante, él no mintió en ningún momento, admitiendo que no había asistido a clases y que le ofrecieron realizar una serie de trabajos en lugar de exámenes.

Iglesias apunta a la dimisión si Montón no aclara dudas

El secretario general de Podemos ha expresado este martes su preocupación ante las informaciones sobre el máster de Montón: para Pablo Iglesias a la ministra solo le queda el camino de la dimisión si no aclara las dudas que existen de manera satisfactoria. En declaraciones en el Congreso, no ha querido supeditar a la dimisión de Montón el apoyo de su partido al Gobierno, ya que cree que «lo primero» es ver si responde a las nuevas preguntas que sobre las presuntas irregularidades en la obtención de su título en la Universidad Rey Juan Carlos.

Unidos Podemos ha pedido la comparecencia de la ministra en el Congreso para que aclare las informaciones publicadas y el PSOE ha anunciado que Montón hablará en la Cámara Baja a petición propia porque «no tiene nada que esconder». Admite Iglesias que «la sombra de la duda es grande» tratándose de un máster del mismo instituto en el que cursaron el suyo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el líder del PP, Pablo Casado