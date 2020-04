Educación hablará de las oposiciones la semana que viene

0

Redacción / La Voz 23/04/2020 21:20 h

Cuarenta días ha tardado la conselleira de Educación en tener una primera reunión —telemática— con representantes de la comunidad educativa (familias y sindicatos). Este jueves por la tarde se celebró el encuentro en el que Carmen Pomar hizo un repaso similar al presentado ante el Parlamento de Galicia la víspera. Después llegó el turno de participación de cada invitado, cinco minutos sin posibilidad de réplica o diálogo, según denunciaron los sindicatos.

Participantes

Estuvieron las familias de la escuela pública (Confapa y Anpas Galegas) y parte de los de la privada (Congapa). Pero era más numerosa la representación sindical: CIG, CC OO, ANPE, FeSP-UXT, FSIE, Feuso, STEG, CSIF, USDG-CUT.

Oposiciones

Anunció la conselleira algunas novedades. La más destacada, que la próxima semana se convocará la mesa sectorial de Educación con los sindicatos para hablar de las oposiciones. CIG criticó la gestión de las pruebas y ANPE preguntó sobre el proceso de inscripción en este examen y el del año que viene; todas las cuestiones quedaron pendientes a la realización de la mesa sectorial.

Problemas de conexión

Fue de los asuntos más tratados por las familias, las dificultades que tienen muchos alumnos y docentes para acceder con garantías a Internet, además de los problemas de uso de las herramientas digitales. La conselleira les recordó que cualquier problema de ese tipo debe ponerse en comunicación con la dirección del centro para que a través de él la Xunta pueda intervenir en la medida de lo posible; y a los profesores les recordó que deben contactar en su caso con los centros de formación de los docentes (CFR y CAFI).

Añadió que ha solicitado en las dos reuniones con el ministerio que se prepare un plan de digitalización educativa.

Instrucciones del fin de curso

En general, familias y docentes solicitaron unas instrucciones claras para poder terminar el curso con confianza. Sin embargo, Pomar les recordó que están a expensas de la publicación en el BOE de las instrucciones del ministerio para después presentar las gallegas. Ella se comprometió a ofrecer las gallegas con la máxima celeridad una vez se conozcan las generales. Recordó que Galicia prefería que fuese el ministerio el que fijase unos criterios comunes para todo el Estado.

Pase automático a primaria

Asumido que no hay aprobado general y que todavía no existen instrucciones sobre cómo se pasará de curso, en la reunión sí se dijo que los niños de cinco años, que entran en educación primaria, sí promocionarán automáticamente. Del resto no se quiso comprometer por el momento.

Volver a las aulas

Siempre que haya garantía sanitaria, los alumnos volverán a clase unos días para poder reencontrarse con sus compañeros. Lo repitió de nuevo la conselleira, quien destaca lo importante del apoyo emocional y socioafectivo de los estudiantes.

Clases en verano

No descartó Pomar que en Galicia se ofreciesen actividades en los centros educativos o sociales, pero en ningún caso, explicó, serán académicas o curriculares, sino de ocio y siempre voluntarias.

El curso que viene, diferente

El curso 2020/21 no va a ser normal, y eso ya lo acepta la consellería. Familias y sindicatos pidieron planificación y seguridad personal.