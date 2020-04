¿Y cómo serán las oposiciones de educación ahora aplazadas al 2021?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira Jacobo Lamas

La Voz 22/04/2020 19:46 h

Tras semanas de indecisión, la Xunta ha decidido posponer al 2021 las oposiciones de educación cuyos exámenes se preveían antes de verano. Se ha impuesto la lógica que había llevado a otras comunidades a retrasar a otoño, o dejar para el próximo ejercicio, estas pruebas por seguridad sanitaria, en tanto que suponen una enorme concentración de gente en un espacio cerrado, mientras se desconoce cuándo remitirá la pandemia. Sindicatos y aspirantes llevaban días solicitando un pronunciamiento en esa línea también en Galicia, que ha llegado esta mañana por boca de la conselleira Carmen Pomar.

Ahora bien, ¿cómo serán esas pruebas el año que viene? ¿Se respetarán las plazas convocadas, que preveían una oferta récord? ¿Habrá más? ¿Y cuándo serán?

En el texto facilitado por la Consellería de Educación se indica que si bien los exámenes de las oposiciones de este año se trasladan al que viene, no así el proceso de inscripción: «O único que se aprazan son as probas. O proceso, agora interrompido pola suspensión dos prazos administrativos, vai continuar coa posibilidade de inscribirse en canto se levante esta suspensión. Polo tanto, a inscrición para a convocatoria 2020 se vai abrir e pechar neste mesmo ano». Esto es lo que desde Educación se entiende por «a blindaxe das prazas ofertadas» ante «eventuais cambios de criterio dun Goberno central condicionado por unha situación económica adversa e que xa está a anunciar posibles recortes» de puestos en la función pública.

De este modo, en el supuesto de que el próximo año no se permitan hacer nuevas oposiciones, o solo se acepte una tasa mínima de reposición, las plazas ahora diseñadas sí se convocarán igual.

La duda que persiste es si al tratarse de dos procesos diferentes habrá distintos exámenes o coincidirán las oposiciones del 2020 y del 2021. Sobre este punto, Educación no ha querido pronunciarse, ya que solo responden a la situación de este año.

(En este buscador puedes consultar el número de plazas que se oferta en cada una de las especialidades)

Y mientras, los aspirantes cogen aire ante la decisión. Uno de los opositores afectados por este anuncio es Alexandre, quien sintió sobre todo alivio: «O peor para nós é a incertidume». Considera que a la consellería «cometeu un erro de comunicación absoluto dende o comezo: de primeiras se entendía que quixeran mantelas, pero chegou un punto no que todo parecía indicar que era inviable cando tódalas comunidades autónomas xa estaban movendo peza». «A Consellería emitiu mensaxes contraditorias, pouco claras e tiveron un tremendo fallo de comunicación, e aí terían que facer autocrítica, aínda xa sei que a situación era complicada».

Los sindicatos docentes, por su parte, han pedido garantías para esas oposiciones, para que se preserven todas las plazas, y critican que el aplazamiento ha llegado tarde.

A Alexandre lo que le preocupa ahora es precisamente qué significa eso de «blindar as prazas ofertadas e o tema das inscricións, que quere empezar as inscricións en canto se levante o estado de alarma; que aclare un pouco iso, que eu creo que foi un pouco precipitado porque moitos de nós, que nos presentamos por primeira vez, todavía tiñamos que ir ao instituto polo CELGA do galego».