Rueda celebra la sentencia del TJUE sobre el eólico: «Ábrese un novo horizonte de proxectos industriais en Galicia»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró este viernes su satisfacción por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la tramitación de la Xunta en la autorización de 70 parques eólicos bloqueados, por ahora, por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. «Ábrese un novo horizonte de proxectos industriais en Galicia», celebró el titular del Gobierno gallego durante la junta directiva del PP autonómico, que también preside.

Rueda reclamó que la resolución del alto tribunal europeo sea «respectada» y sirva para «aproveitar todas as oportunidades» que Galicia «ten por diante». «Tomen nota dunha vez, xa está ben», apremió frente a los tres años y medio de bloqueo judicial y a la oposición del BNG, al que no mencionó pero que, durante su discurso, retrató como los promotores de la «Galicia do non».

«Unha constatación do que moitos xa sabiamos», subrayó el presidente gallego sobre el fallo del TJUE, que volvió a criticar a quienes ponen todo en duda «de xeito sistemático». Elogió a los técnicos de la Xunta como excelentes profesionales que trabajan con «rigor», «obxectividade» y ateniéndose «cumprimento da lei». Recordó que la tramitación de los procesos de evaluación ambiental fue avalada por la asesoría jurídica de la Xunta «que examina e para todo aquilo que non se cumpra».

«Xa sabiamos que se tramitan con rigor e respecto as normas», continuó Rueda, quien reiteró su alegría por la sentencia del TJUE y las anteriores del Tribunal Supremo, que enmendó hasta en cuatro ocasiones las decisiones del TSXG. Además de a los funcionarios autonómicos, quienes lamentó que sean «inxustamente difamados», agradeció también el trabajo de las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e Industria, María Jesús Lorenzana.

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, en una nota remitida a los medios, también celebró el contenido de la sentencia del TJUE en Luxemburgo, adonde acudió para escuchar el fallo. Según Bouso, se le da la razón al Gobierno gallego y se «despexa» cualquier duda sobre las autorizaciones eólicas otorgadas. También marca la decisión del alto tribunal europeo como el punto desde el que «desbloquear a parálise eólica sen precedentes que sofre a comunidade».

Rechazo del BNG

La diputada nacionalista Noa Presas, preguntada en rueda de prensa en el Parlamento, respondió que el BNG seguirá «insistindo en que hai que ir cara outro modelo de desenvolvemento eólico con independenza desas resolucións xudiciais». Presas condenó el modelo eólico «depredador» del Partido Popular, al considerar que no protege el medio ambiente ni garantiza los derechos de la ciudadanía.

Una planificación, continuó la parlamentaria, que «favorece ao lobi eléctrico» de la misma forma que lo hacen «tramas organizadas polo PP a nivel estatal» para beneficiar a estas empresas del sector. «O PP durante décadas non protexeu o territorio que tiña que estar integrado na rede natura. Hai unha debilidade no territorio que non está protexido», remarcó.