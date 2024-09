El PSOE se perfila contra Altri a cuatro días de la cita entre Rueda y Sánchez

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Xoán A. Soler

Hace meses que el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se encuentra en medio de dos corrientes enfrentadas en el Parlamento gallego a cuenta del macroproyecto de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei. A un lado, el BNG alerta de que la factoría supondrá una «bomba medioambiental no corazón de Galiza». Del otro, la Xunta y el PPdeG reman a favor de la fábrica e instan a los socialistas a posicionarse igual. Pero ni Besteiro ni ningún otro miembro de la ejecutiva —al menos, públicamente— se inclinaron con firmeza por ninguna postura. Hasta ahora. En todos estos meses, el secretario xeral del PSdeG reclamó mayor transparencia y reprochó que el proyecto que ahora se plantea poco tiene que ver con el original, apuntó a criterios de sostenibilidad ambiental y económica o al empleo prometido. Pero en una entrevista radiofónica este fin de semana terminó por perfilar la postura de su partido: «Non nos gusta».

No es la primera vez que desliza esa frase, pero sí lo es la contundencia con la que opinó que los fondos del Plan de Recuperación son incompatibles con la industria que plantea crear Altri. «O proxecto sairá se hai financiamento público por 250 millóns de euros, esa solución me parece que vai ser imposible», indicó, señalando a continuación que los parámetros que maneja Bruselas para esas ayudas hacen que la planta «non vaia ter moita saída por esa vía». «Son extremadamente prudente, pero non vexo encaixe», remachó.

Y estas declaraciones enlazan con las que realizó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Anuario del Foro Económico de Galicia, donde subrayó que la asignación de ayudas «siempre está condicionada a la evaluación final del cumplimiento de las condiciones que exige la Comisión Europea», destacando el principio de no provocar daños medioambientales.

El posicionamiento de los socialistas se produce a solo cuatro días de la cumbre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebrará en la Moncloa con su homólogo de la Xunta, Alfonso Rueda. Será más de dos años después del primer, y hasta ahora único, encuentro entre ambos en el palacio presidencial. Entonces se había comprometido Sánchez a dar luz verde al PERTE de Altri, si bien ese apoyo quedó omitido en la nota que la Moncloa difundió a los medios después de la cita.

Desde entonces, con escasa información desde el Gobierno sobre esos fondos europeos, la viabilidad del proyecto comenzó a ponerse en duda desde las filas socialistas. Solo la organización juvenil se había pronunciado hasta ahora en contra —e incluso manifestado—, pero ahora ya es el secretario xeral quien descarta que Bruselas vaya a destinar las ayudas necesarias para impulsar la fábrica en Palas.

Sospechas en la Xunta

El propio presidente Rueda manifestó ayer su temor a que Besteiro estuviese verbalizando el rechazo del propio Gobierno al proyecto. «É curioso ver como o Partido Socialista pasa de dicir que había que ver cantos cartos aportaba a Xunta de Galicia para valorar que aportacións tiña que facer o Estado e agora se descolgue», dijo sobre las declaraciones del líder del PSdeG, quien esperó que su opinión «non sexa a do Goberno». Lo hizo tras ironizar con que sus «escasísimas aparicións públicas» se debiesen a que se estaba preparando para ser «técnico medioambientalista, técnico económico e técnico en fondos europeos» y sustituir «con bastante falta de respecto o labor dos técnicos» de la Xunta.

Recordó también que en los últimos días hubo «manifestacións expresas» de apoyo económico directo a proyectos fuera de Galicia que ni habían iniciado su tramitación medioambiental. «Espero que o Goberno sexa máis responsable e lle dea unha oportunidade a Galicia», añadió.

Es un discurso que cunde a su vez entre otros miembros del partido consultados ayer. Tanto es así, que la número dos del PPdeG, Paula Prado, visitará esta tarde Palas de Rei para mostrar el apoyo de su formación a la fábrica, junto a las conselleiras de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, y Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Esta última fue también muy crítica ayer con el líder del PSdeG, al considerar que su cambio de postura había sido «bochornoso». «Agora viste con criterios técnicos solicitar que non se financien proxectos galegos», condenó.