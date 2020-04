España apela a la «solidaridad» de la UE para no endeudarse de por vida

El país revierte la senda de ajuste por primera vez desde el 2012

Las cuentas del Gobierno no le cuadran a Eurostat. La oficina estadística de la Unión Europea (UE) ha encontrado un desfase de casi dos décimas entre el déficit anunciado por Madrid (2,64 %) y el real (2,82 %) y de hasta ocho décimas respecto a lo acordado con Bruselas. La brecha asciende a 2.350 millones de euros. Una cantidad no muy significativa, pero sí simbólica porque rompe con la senda de ajuste emprendida en el 2012. Eurostat calcula que el desajuste entre ingresos y gastos fue de 35.195 millones de euros el año pasado. Se trata del tercer mayor agujero fiscal de la UE. Fruto de las medidas de gasto público aprobadas a lo largo del 2019, la bolsa de deuda siguió flotando en el 95,5 % del PIB. Una losa pesadísima para afrontar la crisis económica que se avecina y que exigirá volúmenes ingentes de financiación. Países como Francia (98,1 %), Bélgica (98,6 %), Portugal (117,7 %), Italia (134,8 %) y Grecia (176,6 %) superan el nivel de apalancamiento español. Eso no significa que España vaya a sufrir menos que sus vecinos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una contracción del PIB para este año del 8 %, un déficit cercano al 9,5 % y una deuda que podría sobrepasar el 113,4 % del PIB.

