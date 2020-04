El déficit español vuelve a repuntar y se anota un desfase de 2.350 millones de euros

0

Las cuentas del Gobierno no le cuadran a Eurostat. La oficina estadística de la Unión Europea (UE) ha encontrado un desfase de casi dos décimas entre el déficit anunciado por Madrid (2,64 %) y el real (2,82 %) y de hasta ocho décimas respecto a lo acordado con Bruselas. La brecha asciende a 2.350 millones de euros. Una cantidad no muy significativa, pero sí simbólica porque rompe con la senda de ajuste emprendida en el 2012. Eurostat calcula que el desajuste entre ingresos y gastos fue de 35.195 millones de euros el año pasado. Se trata del tercer mayor agujero fiscal de la UE. Fruto de las medidas de gasto público aprobadas a lo largo del 2019, la bolsa de deuda siguió flotando en el 95,5 % del PIB. Una losa pesadísima para afrontar la crisis económica que se avecina y que exigirá volúmenes ingentes de financiación. Países como Francia (98,1 %), Bélgica (98,6 %), Portugal (117,7 %), Italia (134,8 %) y Grecia (176,6 %) superan el nivel de apalancamiento español. Eso no significa que España vaya a sufrir menos que sus vecinos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una contracción del PIB para este año del 8 %, un déficit cercano al 9,5 % y una deuda que podría sobrepasar el 113,4 % del PIB.

Emisión récord

Las cifras se publican el mismo día en el que el Tesoro español ha batido todos los récords al conseguir 15.000 millones de euros en emisión de deuda, de los 97.000 millones en demanda. Los inversores acudieron al bono español a 10 años atraídos por su alta rentabilidad (1,306 %).