«As Bestas»: la historia del crimen de Petín que podría arrasar en los Goya

Es la gran favorita para los premios Goya 2023. Todas las miradas están puestas este sábado en «As Bestas». La película de Rodrigo Rorogoyen parte con 17 nominaciones, pero más allá de su calidad como obra audiovisual está el interés que despierta su historia real. «As Bestas» retrata la cruda realidad, la historia del crimen del holandés de Petín.

¿Cuándo sucedió todo?

Este crimen ocurrió en el año 2010 en la aldea ourensana de Santoalla. Ese fue el año en el que Martin Verfondern desapareció sin dejar rastro. Él y su pareja, Margo Pool, se habían instalado en este lugar, que pertenece al concello de Petín, en 1997. Ambos llevaban años de vida errante tras dejar su país por la creciente industrialización. En Santoalla encontraron su sitio, su lugar soñado. Un lugar donde vivir y emprender su propio proyecto.

¿Por qué Santoalla?

Santoalla es una parroquia en la que parece haberse detenido en el tiempo. A Margo y a Martin les gustó precisamente la soledad y la tranquilidad que reinaba en el pequeño lugar. La aldea estaba alejada del mundo. Martin y Margo decían vivir en el paraíso que estaban buscando. A esto hay que sumarle que solo tenían unos vecinos. En Santoalla solo vivía otra familia, la de los Rodríguez, conocida como la de O Gafas por el mote del patriarca. El núcleo familiar lo formaban dos hermanos, Juan Carlos y Julio Rodríguez y sus padres, Manuel Rodríguez y su mujer Jovita González. La relación entre la pareja de holandeses y esta familia fue buena, pero solo al princicio.

Margo y Martin vieron dibujado también su futuro profesional en Santoalla y de vez en cuando la pareja volvía a Holanda y Alemania para trabajar unos meses y ganar el dinero que necesitaban para ponerlo en marcha.

Así contaron Margo y Martin a La Voz en 1998 cómo planeaban crear un centro ecológico en Valdeorras.

Reportaje publicado por La Voz el 19 de noviembre de 1998

¿Cuál fue el problema entre las familias?

Los primeros años de convivencia fueron buenos. Los Rodríguez y los Verfondern empezaron a tener desavenencias debido a la disparidad de criterio sobre el proyecto eólico previsto en la aldea y el reparto de los beneficios del monte comunal. Eran ingresos que durante años recibieron los Rodríguez en exclusiva porque el resto de vecinos se fueron marchando poco a poco.

¿Por qué se enfrentaron en los tribunales?

Los Rodríguez no compartían el hecho de que Margo y Martin viviesen de forma continua en Santoalla. Con esto querían decir que no tenían los derechos para recibir los beneficios de la comunidad de montes ya que viajaban a Holanda y Alemania para trabajar regularmente. La normativa dice que la chimenea tiene que estar humeante (es decir, que hay que vivir en la aldea) al menos seis meses y un día para tener derechos sobre el monte. Este fue el primer motivo por el que se vieron en los tribunales, pero no el único. Sus enfrentamientos, tanto verbales como físicos, dieron lugar a varias denuncias. Llegó un punto en el que el holandés se sentía tan acosado que no salía de casa sin su cámara de vídeo, con la que grababa los insultos que le proferían desde la familia de O Gafas. Juan Carlos, uno de los hijos, llegó a decirle que ya estaba gordo para matarle, comparándole con un cerdo que se acercaba a su propio San Martiño. Y en alguna imagen se ve cómo el patriarca levanta su bastón con gesto amenazante ante el paso del holandés.

¿Qué le pasó a Martin?

El 19 de enero del 2010 Margo estaba en Alemania visitando a su madre, gravemente enferma. Era ya de noche cuando recibió una llamada del voluntario israelí que estaba aquellos días en la granja de Santoalla. Le contó que Martin había salido por la mañana a hacer la compra a O Barco de Valdeorras y no había vuelto. Margo denunció la desaparición, pero a su pareja nunca más se le vio con vida. La investigación barajó que fuese una marcha voluntaria, pero Margo siempre lo negó.

La Guardia Civil realizó incansables búsquedas con todo tipo de medios, desde buzos buscando en un embalse hasta un georradar desde el aire. Pero nada. Ni rastro de Martin ni del coche. ¿Qué había pasado realmente en Petín?

«Estoy segura de que mi marido está muerto en las montañas», explicó Margo Pool a La Voz el 19 de febrero del 2010, cuando se cumplía un mes de la desaparición de Martin.

Margo nunca se rindió. Al año de la desaparición de Martin, los vecinos de Petin le recordaron en una concentración. «Va a ser un funeral porque sé que Martin está muerto», volvió a defender su esposa sin albergar dudas de que a su pareja le había pasado algo terrible. Margo llegó a ofrecer 5.000 euros por una pista sobre el paradero de su marido.

Información publicada en La Voz el 20 de enero del 2011, un año después de la desaparición de Martin

¿Cuándo apareció el cuerpo de Martin?

Desde ese 19 de enero del 2010, Margo se enfrentó a una vida en solitario en Santoalla sin saber qué le había sucedido a su marido. Ella llegó a dudar de sus vecinos, pero durante cuatro años las relaciones llegaron incluso a normalizarse.

En junio del 2014, una avioneta del servicio de extinción de incendios alertó de la presencia de un todoterreno Chevrolet, como el que conducía Martin, en un monte de A Veiga. Junto al coche se localizaron los restos de un cadáver. Era el holandés desaparecido. Tanto el coche como el cuerpo habían sido parcialmente quemados.

Consulta la información del 18 de junio del 2014, el día que fue localizado el cuerpo de Martin: Encuentran en A Veiga el coche del holandés desaparecido en el 2010.

¿Cómo se llegó a los sospechosos?

En cuanto apareció el cuerpo de Martin la investigación tomó otro rumbo y el cerco se estrechó sobre los hermanos Rodríguez. El 29 de noviembre del 2014 fueron detenidos. Juan Carlos confesó haber matado a Martin. Dijo que se habían encontrado en un camino. El holandés iba en el coche, le encañonó con su escopeta y le disparó. La versión del autor confeso fue que Julio, su hermano, le ayudó a ocultar el cuerpo. En el 2018, Juan Carlos fue condenado a 10 años de cárcel y Julio tiene una orden de alejamiento sobre Margo y sobre su propio lugar de nacimiento. Tiene prohibido entrar en Santoalla.

Página publicada en La Voz el 30 de noviembre del 2014

¿Qué pasó con Margo?

Margo sigue feliz en Santoalla en plena soledad. Ya no queda nada allí de la familia Rodríguez. Ella solo aspira a seguir viviendo en paz en el paraíso que encontró en 1997, aunque Martin ya no esté para acompañarla. Ni siquiera le importa ser la única vecina de la aldea. De hecho, valora en positivo esa situación. De vez en cuando tiene compañía al acoger a voluntarios de la red internacional Wwoof, gente que llega para conocer más sobre el mundo rural y, a cambio de comida y alojamiento, echan una mano en las tareas de la granja. «Me encanta vivir en Santoalla», explicaba a La Voz en el 2019. «Ahora soy la única que vive aquí, no tengo contacto con ellos», explicaba en referencia a la familia Rodríguez.

Sobre la condena al hombre que mató a su marido, Margo admite que diez años no son demasiados, pero cree que la sentencia «está bien; es lo que hay» y está satisfecha de que «se hiciera justicia».

MIGUEL VILLAR Imagen de la aldea de Santoalla, en la que Margo Pool vive sola, y donde se produjo el crimen en el que está basada la película «As Bestas» MIGUEL VILLAR Santoalla es la aldea de Petín en la que Margo Pool vive sola MIGUEL VILLAR Vivienda en ruinas en Santoalla, la aldea de Petín en la que Margo Pool vive sola MIGUEL VILLAR El paisaje que se divisa desde Santoalla es espectacular MIGUEL VILLAR Las ruinas marcan el entorno de Santoalla, en Petín MIGUEL VILLAR Una vivienda en ruinas en Santoalla, con la iglesia al fondo MIGUEL VILLAR El acceso a Santoalla es complicado por el estado en que se encuentra el pueblo MIGUEL VILLAR La mayoría de las viviendas que había en Santoalla han quedado reducidas a escombros Santoalla, la aldea remota y semiabandonada en la que vive Margo Miguel Villar

¿Qué dice Margo de la película?

Hace apenas una semana y, ante el revuelo provocado por «As Bestas», Margo remarcaba en La Voz de Galicia que la historia narrada por Rodrigo Sorogoyen e interpretada, entre otros, por Luis Zahera, es una ficción que cuenta de manera bastante fiel su historia y la de Martin Verfondern, su marido. Lo cierto es que la película no está rodada en Galicia. Ni Santoalla ni su entorno aparecen en el filme. El cineasta eligió el Bierzo, aunque es cierto que hay localizaciones en Sabucedo, que se filmaron durante la Rapa das Bestas.

Este crimen tiene otro retrato audiovisual al margen de esta película. Se trata del documental «Santoalla», filmado por los estadounidenses Andrew Becker y Daniel Mehrer (así informó La Voz en el 2016 sobre el rodaje del documental «Santoalla»). En la narración cuentan la historia de Margo ya sin su marido, en él interviene la familia Rodríguez e incluso se refleja el momento real en el que apareció el cuerpo de Martin.

¿A qué premios aspira «As Bestas»?

«As Bestas» arrasó en los premios Forqué, fue elegida como drama del año en los Feroz y ahora se enfrenta a su gran momento en los Goya 2023 donde aspira a 17 nominaciones. Todo ello se suma a la ovación que ya consiguió en su preestreno en el último festival de Cannes. La película sigue además en cartelera.

