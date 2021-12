—Canto tempo dedica a escribir?

—É que eu durmo pouco. Así que polas noites, os fins de semana... Ao que máis tempo lle dedico é á familia, logo á medicina e o que queda libre é para o hobby da escritura, ou da música.

—Tamén a música.

—Si. Adoptoume agora un grupo de violín tradicional que se chama Xébere.

—Toca o violín?

—E o piano, pero pouco. Xa lle digo que teño pouco tempo. Pero disto, na medicina hai moito. O meu xefe é pintor, temos músicos boísimos no hospital, fotógrafos, máis xente que escribe... Na medicina, en xeral, hai moito interese pola arte.

—Ten fillos?

—Dous.

—Iso tamén é difícil. Conciliar.

—Si. De feito non verá moitas médicas escritoras.

—O libro é para nenos. Que lle dixeron os seus?

—O maior, que ten dez anos, díxome que era claramente mellorable.

—Ha, ha.

—Son moi críticos. Aínda que no fondo lles gusta. E á pequena, que ten seis anos, gustoulle moito. Aos nenos non se lles pode enganar.

—Por que se fixo médica?

—Eu tiña claro que quería ser escritora ou médica. Xa de pequena me gustaba moito. E non me arrepinto. Por certo, cando entrei na facultade, a carreira para a que pedían máis nota era a de Periodismo.

—Agora Medicina está imposible.

—E hai profesores na facultade que din que se perden médicos excelentes que non chegan a ese nivel técnico pero teñen a parte humana que outros non teñen. Non sempre un bo médico é o que ten as notas máis altas.

—O médico case sempre che fala detrás dunha pantalla.

—Pois estamos facéndoo moi mal. Dino moitos pacientes, que miramos máis á pantalla que á cara. E iso é moi mala medicina.

—Celta ou Dépor?

—Eu non son de fútbol. Básquet Coruña.

—Como é vostede en poucas palabras?

—Loitadora, consecuente, coherente e gústame vivir a vida a tope.

—Botárona de clase algunha vez?

—Non, pero discutía moito cos profesores. Iso si, era estudosa e responsable. Eu aprobaba para poder viaxar no verán.

—Pois dígame un lugar que lle impresionara.

—Islandia. Fun de maior, pero quero volver.

—Din que é caro, que hai que ter soldo de médico para ir.

—De médico americano, ha, ha.

—Unha canción para a lista.

—Unha de Mariza, Que Deus me perdoe.

—O máis importante na vida?

—A saúde e despois o cariño das persoas que tes ao redor.