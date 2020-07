Alerta en la playa de San Amaro por una mujer que aseguró que tenía covid

0

La Voz de Galicia R.D.

A CORUÑA 12/07/2020 18:11 h

En la playa de San Amaro se llegó a precintar y desinfectar con ozono la caseta de los socorristas ante la posibilidad de que en su interior hubiese permanecido una persona con covid. De igual forma, por precaución fueron enviados a casa los tres socorristas y el personal de la ambulancia que a las 14.30 horas de este domingo atendieron a una mujer que, tras sufrir una caída y una vez dentro de la ambulancia, aseguró ser portadora del virus. Sin embargo, "según el Sergas nunca se había hecho la prueba ni en ningún hospital de Galicia, ni en ningún centro de salud", confirmaron desde el Ayuntamiento.

La alarma saltó cuando la señora, que se encontraba fuera de la playa, en la zona del embarcadero, al parecer sufrió una caída y se requirió la intervención de los socorristas. Se quejaba de dolor en una muñeca, por lo que la trasladaron al puesto de socorrismo para prestarle ayuda y decidieron dar aviso a una ambulancia para su traslado a un centro hospitalario, donde se le realizaría una radiografía para conocer el alcance de la lesión. Según fuentes municipales, no fue hasta estar en el interior de la ambulancia que la lesionada aseguró que era paciente covid, por lo que se dispararon todas las alertas.

Ante las dudas, ya que su nombre no figuraba en el listado que manejan los servicios de emergencias de afectados por el coronavirus, y toda vez que la mujer no había estado en contacto con nadie de la playa salvo los socorristas y el personal sanitario, los servicios de seguridad decidieron no dar orden de desalojar el arenal. "Podía ser peor si la gente se agolpaba para salir", señalaron.

La mujer se encuentra en el Chuac, donde se le ha practicado un test, el primero que se le realiza, para mayor seguridad. Fue acompañada por la policía, ya que si, tal y como aseguraba, era portadora del virus con una infección activa podía enfrentarse a un cargo por un delito contra la salud pública por encontrarse en un espacio público y no cumplir el aislamiento.