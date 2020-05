¡Hasta la cocina!

0

La Voz de Galicia R. Domínguez

A CORUÑA 25/05/2020 09:55 h

La hostelería tiene ya todo listo para esta segunda fase de la desescalada en la que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, este lunes podrán recibir dentro a sus clientes. Con todas las medidas de seguridad, muchas ganas y cargados de ilusión por recuperar el ritmo habitual, propietarios y trabajadores se afanaban ya en las últimas horas para que todo estuviese a punto para una jornada en la que, aún sin poder estrenar la barra, podrán atender en el interior a sus clientes con un 40 % del aforo.

En locales como La Taberna de Rita, Oro Marcote y Jose Almeneiro limpiaban y colocaban mesas en su comedor, que por el momento podrá acoger a 56 comensales frente a los más de 100 habituales. "Hemos medido y mantenemos una distancia de separación de dos metros no ya entre las mesas, sino entre las sillas", explicaba la propietaria, muy preocupada por garantizar la seguridad entre los diferentes grupos, de hasta diez personas máximo, que acudan a comer. "Vamos aprendiendo día a día, y los cambios van a ser contínuos, pero a nosotros nos gusta cumplir las normas", insistía. En su amplio local se multiplican los carteles advirtiendo los espacios, mesas y toneles, que no se pueden utilizar para evitar proximidades de riesgo.

Para acomodarse a las restricciones, han limitado también la carta y "por el momento no tenemos la parrilla en marcha, aunque iremos viendo a ver qué quieren los clientes, si veo que me piden parrilla, entonces vendrán más camarerosl". La expectación marca la vuelta y también la incorporación de los trabajadores en ERTE. "Por ahora hemos recuperado a dos, pero no podemos arriesgarnos a que vuelvan todos hasta no ver cómo van las cosas y el volumen de gente que tenemos", explicaba. No obstante, confía en que poco a poco el público vaya regresando y este domingo "ya nos han llamado para hacer reservas", señalaba.

