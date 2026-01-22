Detienen en Arteixo al pederasta Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos más buscados de España

Daniel Vázquez Patiño, en una imagen distribuida por la policía

El coruñés Daniel Vázquez Patiño, uno de los diez fugitivos más buscados de España, fue detenido en Meicende (Arteixo), a un kilómetro de su ciudad. Este hombre huyó tras agredir sexualmente a una menor de 10 años y el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional lo detuvo esta mañana. Los agentes ya lo tenían bajo vigilancia. Sin apartarse de él durante los últimos días, decidieron proceder a su arresto esta mañana con la ayuda del Grupo de Operaciones Especiales. Durante el operativo, el fugitivo intentó huir lanzándole un navajazo a uno de los agentes, pero no lo alcanzó.

El nombre, el rostro y sus características físicas fueron incluidas en noviembre del año pasado en la lista de los fugitivos más peligrosos del país. La Policía Nacional envió a todos los medios y puso carteles por estaciones y aeropuertos con los diez perseguidos. Querían colaboración ciudadana. Se desconoce si se llegó a Daniel Vázquez Patiño gracias a alguien que lo reconoció, o fue a raíz de la investigación policial.

El Grupo de Localización de Fugitivos describió al huido bajo su fotografía con estas palabras: «Natural de A Coruña y de 46 años de edad. Se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de diez años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, 1,70 metros de altura, piel blanca y ojos marrones, está considerado altamente peligroso».

Por el momento se desconoce cuándo cometió los hechos por los que estaba siendo buscado. Al tratarse de que la víctima es menor, la Policía no aporta más datos

Llevaban cinco años tras él y fue a un kilómetro de su ciudad donde lo encontraron. Los agentes descubrieron que llevaba un tipo residiendo con otra identidad en Meicende. Varios los funcionarios adscritos a este grupo policial se desplazaron de inmediato desde Madrid y al cerciorarse de que era él, lo arrestaron.

Según fuentes cercanas a la investigación, el hombre llevaba una vida discreta. No se le conocían nuevos delitos.

Con esta detención, ya son dos los fugitivos gallegos más buscados por la Policía en toda España. El primero fue el 25 de noviembre del año pasado, cuando la policía cubana arrestó a Martiño Ramos, que también estaba siendo perseguido después de abusar de una menor. Todavía falta uno por detener. Se trata de Juan Miguel García Santos, natural de Vilanova de Arousa (Pontevedra) y de 51 años. Está buscado por tráfico de drogas al ser considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros. Está considerado de alta peligrosidad.

A diferencia de otras unidades policiales, los agentes del Grupo de Localización de Fugitivos no necesita tener pruebas para detener a un sospechoso, ya que, por alguna razón, ya posee una orden de detención. Pueden compararse únicamente en relación con sus funciones de búsqueda y detención con los United States Marshall que, entre muchas otras, tienen estas competencias en los Estados Unidos.