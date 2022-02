—Le iba a preguntar si hacía vida de jubilado, pero ya veo que no.

—En la jubilación, el único cambio que he notado es que la nómina se ha reducido a la mitad, ja, ja. Mis días siguen teniendo las mismas horas. Sigo investigando, la Academia... hasta soy presidente de la asociación de vecinos, ja, ja. Aburrirme no me aburro.

—¿Tiene nietos?

—Sí, tengo tres y estos días llegará el cuarto.

—Normalmente exigen mucho.

—Sí, pero hay que buscar tiempo para todo. También para mí: juego mis partidos de tenis, doy caminatas... Me gusta la vida activa. Cuando me jubilé no me creía que tenía ya 70 años. Yo no lo pienso.

—¿Qué tal se le da el tenis?

—Bueno, sigo jugando y sigo perdiendo. Llevo jugando 60 años, pero mal. Soy el deportista perfecto porque asumo que lo importante es participar y no ganar, ja, ja.

—¿Celta o Dépor?

—Yo como buen picheleiro, soy del Celta. Pero no soy anti-Dépor.

—¿Qué más le gusta?

—Viajar. Me gusta muchísimo. Y he podido hacerlo, la mayor parte de las veces por trabajo. Y leer también

—Siendo químico será un estupendo cocinero.

—Pues no, ahí pincho. De las tres comidas de casa, yo hago dos: el desayuno y la cena: un bocadillo y un yogur.

—Dígame algunas palabras que le definan.

—Yo creo que me ilusiono con las cosas, que soy trabajador, que sé reconocer el trabajo de los demás y me gusta mucho ayudar. Es lo que me sale a bote pronto.

—Si presidiera el Gobierno en vez de la academia, ¿cuál sería su primer decreto?

—No sabría como trasladarlo a un decreto, pero me gustaría una sociedad más igualitaria. Y apoyaría más a la ciencia. El país que lo hace, es un país más feliz. Pero mientras la sociedad prefiera tener un buen paseo marítimo en vez de una buena universidad, estamos perdidos. La buena universidad es el futuro del país.

—Un sitio en el que se sienta feliz.

—En A Lanzada. Vamos mucho, es un sitio maravilloso. Y Santiago. Quienes vivimos aquí somos unos privilegiados.

—Dígame una canción.

—Corcovado de Antônio Carlos Jobim.

—¿Lo más importante en la vida?

—Ser feliz haciendo felices a los demás.