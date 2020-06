El «play off» de los mil interrogantes

0

La Voz de Galicia i. díaz rolle

burela / la voz 05/06/2020 21:18 h

El campeón y autoritario líder de la Primera División, el Futsi Atlético de Madrid, abdicó. Pero la resolución del campeonato liguero de fútbol sala femenino sigue lleno de interrogantes. Parece seguro que el play off exprés se jugará a finales de julio y en el Martín Carpena de Málaga, pero hasta el momento no es oficial, y ahora el formato también es una verdadera incógnita porque solo hay tres conjuntos inscritos: el Pescados Rubén Burela, el Ourense Envialia y el Alcorcón.

El quinto clasificado, el Poio Pescamar, podría ser invitado para así mantener el sistema de dos semifinales y una final, pero también parece difícil que el conjunto pontevedrés se anime a competir toda vez que ya había dado por concluida la campaña e incluso había perdido a dos futbolistas [Iria Saeta y Andrea Feijoo] que se irán al Envialia.

Hasta el momento, los clubes implicados solo recibieron este viernes una comunicación con tres inscritos. Además, la circular 68 de la Federación dice que nunca se sustituirán los conjuntos participantes en los play off: «Sea por no inscripción de clubes con derecho a participar en los play off, sea por no participación efectiva una vez inscritos, no se sustituirá en ningún caso los equipos no participantes, proveyéndose las plazas de ascenso o la clasificación final única y exclusivamente entre los equipos inscritos, adaptándose las normas de competición (sorteos, emparejamientos, etc.) a estas circunstancias».

Esto deja en el aire también si, al ser el teórico rival del Futsi, el Alcorcón accede directo a la final y el Burela y el Ourense [que habían solicitado medirse en un campo neutral en Galicia] se enfrentan por la otra plaza en el partido por el título. Aunque lo que parece más probable es que esta fase final de la liga se dispute en modo triangular, jugando todos contra todos.

Se someten a los test del covid-19 este fin de semana

Las guerreiras laranxas de Julio Delgado mantienen su dinámica de trabajo en grupos reducidos. Durante este fin de semana se someterán a los test del covid y sus entrenamientos recuperarán la normalidad desde el lunes por el ingreso de Galicia en la fase tres. Ese mismo día comienzan su preparación el Ourense y el Alcorcón, este último con más limitaciones por entrar la Comunidad de Madrid aún en la fase dos de la desescalada.

Ese argumento de diferencia de oportunidades fue uno de los que esgrimió el Futsi Atlético para renunciar. En su comunicado, las colchoneras también aluden a un «grave riesgo de lesiones» por falta de preparación, a que sus futbolistas terminan contrato el 30 de junio y a que no tienen instalaciones por obras.

El cuadro madrileño, no obstante, solicitó hace dos semanas dar por concluida la competición haciendo valer su incontestable liderato liguero, con 23 triunfos en 23 partidos. Ahora también se quejan porque el nuevo formato de play off no les concedía la ventaja de cancha que daría la fase regular en condiciones normales.

El fútbol sala femenino, así, se quedará sin su final más clásica en los últimos años, la que enfrantaba a las rojiblancas y al Burela, que era segundo a siete puntos. En sus seis títulos nacionales, las mariñanas siempre tuvieron al Futsi como máximo rival; y el Futsi ganó cinco de las ocho últimas ligas.