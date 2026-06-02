Un okupa le corta la oreja a un hombre en Fene con una hoz

Un hombre ataca con una hoz a otras personas por Fene LV

Un hombre que portaba una hoz causó este lunes escenas de pánico en Fene, al caminar entre los vehículos por la carretera de Sillobre. El hombre, que se encuentra de okupa en una casa del municipio, atacó además con esta herramienta a un hombre frente a una farmacia y le cortó la oreja. Por estos hechos, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para ser operada.

Los hechos causaron una gran conmoción entre los vecinos, y el despliegue de Guardia Civil y Policía Local para intentar localizar al agresor. Los agentes se desplazaron en la mañana de este martes a la casa okupada donde suele residir el agresor, a la espera de recibir una orden judicial para poder entrar. A estas horas aún se desconoce si consiguieron localizarlo, o si el supuesto agresor no se encontraba en su interior.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Agresión con una hoz en Fene LV

Desde hace casi un mes, en esta vivienda de la parroquia fenesa de Sillobre residen tres okupas. Según los vecinos, ya protagonizaron varios altercados y amenazas. La situación fue denunciada por los dueños de la casa a la Policía Local, hace una semana. En cuanto al agredido, se trataría de un vecino de A Capela que fue atacado sin que el agresor lo conociese. Cuando blandió la hoz contra él, no medió palabra. Simplemente le cortó la oreja y después se dio a la fuga.

Al conocer los hechos, los agentes policiales se desplazaron a la casa donde se consideraba que residía el agresor. Los efectivos contaban con las llaves cedidas por el propietario, pero este martes aún estaban a la espera de esa orden judicial. El agredido también habría sufrido daños en su vehículo.