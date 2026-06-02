Polémica en el examen de Historia de la selectividad: «El socialismo y el anarquismo no tenían que caer en esa pregunta»

Arranque de la selectividad en Lugo LAURA LEIRAS

Aunque la primera jornada de la selectividad en Galicia se está desarrollando sin incidentes reseñables, la polémica ha surgido tras el examen de Historia de España. Profesores de la asignatura y alumnos se quejan de que una de las preguntas de la prueba no se adecuaba a las indicaciones que la propia CIUG —la comisión que organiza y elabora los exámenes— incluyó en la guía para preparar la asignatura. En concreto, se trata de un ejercicio —el segundo de los cuatro que tiene la prueba— en el que los estudiantes debían explicar las diferencias entre el socialismo y el anarquismo, dos movimientos políticos que sí pueden caer en el examen, pero que deberían aparecer en la pregunta número 3. Así lo establecen las propias normas elaboradas por el grupo de trabajo que elabora los ejercicios. «Non ten sentido que haxa unhas instruccións e que non se respecten», lamentaba un profesor de la materia tras ver el examen.

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Según consta en el propio blog del grupo de trabajo que confecciona el examen, los principios ideológicos y modelos organizativos del anarquismo y el marxismo solo podrían entrar en la pregunta en la que los alumnos deben redactar un comentario de texto a partir de documentos históricos. «O alumnado terá que contextualizar a expansión do movemento obreiro no período político do Sexenio Democrático, relacionándoo co recoñecemento de dereitos na constitución de 1869 e coa influencia da AIT. Tamén deberá ofrecer unha explicación básica dos principios esenciais defendidos polas ideoloxías obreiras anarquista e marxista/socialista (obxectivos e medios empregados para a súa consecución)», expone el equipo de la CIUG.

Sin embargo, como denuncian profesores y alumnos, la prueba de este martes incluía esos contenidos en la segunda pregunta, un ejercicio de análisis comparativo en el que, según explican las orientaciones para preparar la prueba, podrían caer contenidos del siglo XX como la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil o el franquismo. Pero nunca las vertientes ideológicas del movimiento obrero, que recaerían siempre en la pregunta 3. La cuestión está generando resquemor entre los profesores. Algunos incluso aseguran sentirse «inseguros» a la hora de preparar las pruebas siguiendo unas indicaciones que parecen no llevarse a la realidad.