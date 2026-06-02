La cantante Rosalía y la Generación del 98 inauguran los exámenes de la selectividad más vigilada
SELECTIVIDAD
Un texto sobre Antonio Machado y un comentario sobre una novela de Almudena Grandes completan la primera prueba de la PAU, que este año refuerza las medidas de seguridad para evitar el fraude02 jun 2026 . Actualizado a las 12:28 h.
El denso tráfico que descendía por la compostelana avenida de Castelao a las ocho y media de la mañana anunciaba lo que estaba por venir en la cercana Facultade de Comunicación. Allí, entre apuntes y murmullos, se apostaban 400 de los 13.440 estudiantes que empezaron a escribir su futuro académico en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que se celebran hasta el jueves. «Estou un pouco nerviosa e espero que me caian os temas que me estudei», confesaba una joven compostelana que compartía impresiones con sus compañeras antes de entrar a la facultad.
«Costoume moitísimo durmir, igual só tres horas», añadía otra. No escondía el cansancio, amortiguado por las endorfinas, que evidenciaban las bolsas que caían de sus ojos. «Coas olleiras levan toda a semana, e hoxe algún durmiu pouco, pero véxoos tranquilos», observaba Xoana, profesora de Inglés y tutora de dos grupos de bachillerato del IES Porto do Son. A su lado, Manuela Vázquez, Martín Pérez y Marcela Figueiras contaban los minutos que quedaban para el momento que llevaban meses preparando.
«A tranquilidade é o máis importante e estar seguro dun mesmo», aseveraba Marcela. Su amigo Martín asentía, y añadía que su principal preocupación eran las materias específicas, que permiten sumar hasta cuatro puntos a la nota de acceso a las carreras: «Eu espero que saia ben». No le dio tiempo a decir más. Desde dentro de la facultad, los organizadores de la CIUG —que elabora y organiza las pruebas en la comunidad— reclamaron a los estudiantes, y en cuestión de minutos, el eco de sus voces cubrió toda la amplitud del edificio diseñado por Álvaro Siza.
Distribuidos por institutos —los centros se distribuyen por 36 sedes en toda Galicia—, los alumnos fueron entrando a las ocho clases habilitadas en el centro para la realización de los exámenes. La dinámica era la misma en todas ellas. Entre los focos de las cámaras y el clic de los bolígrafos más nerviosos, una profesora con gafas con cordel de colores, pronunciaba en alto los nombres de los alumnos que debían identificarse. Una vez superado ese trámite, se fueron sentando y recibiendo las instrucciones para la realización de los exámenes. «Como que podemos usar típex?», preguntaba extrañada una alumna. «Si que podedes, non hai problema, e lembrade non escribir na folla das preguntas», confirmaba la docente. Otros, mientras tanto, corrían al baño en el tiempo de gracia previo al pistoletazo de salida.
A las 10.00 horas empezó a bajar la arena del reloj. La primera de las pruebas, de las cuatro programadas este martes, fue Lingua Castelá e Literatura. «No estaba preparada para tantas cámaras», decía la profesora que se encargó de abrir el sobre que contenía los exámenes ante la atenta mirada de los jóvenes y de los medios de comunicación. Mientras cortaba el envoltorio, el ruído se iba apaciguando en el aula, y algunos suspiraban y miraban al techo. Una vez con el papel sobre la mesa, los nervios se fueron disipando. Porque la prueba no fue difícil, según comentaron los propios aspirantes. El examen arrancó con un artículo de opinión sobre la cantante Rosalía que relacionaba su música y el éxito de su álbum Lux con la espiritualidad contemporánea, la sensación de vacío o el sentimiento de no pertenencia a un grupo. «Es un tema que me gustó, pero sí que me resultó complicado escribirlo», explicaba una de las primeras alumnas que salió del examen, una hora antes de que terminase el tiempo.
En la parte de literatura, los estudiantes se enfrentaron a un texto de Miguel de Unamuno —se cumplió el deseo de quienes querían que cayese la Generación del 98— y a otro de Antonio Machado. Debían elegir entre uno u otro, y a todo lo anterior se unieron El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes; y La Fundación, de Buero Vallejo. De cada una de las obras, que deben leer de forma obligatoria, se proponía un fragmento en el que tenían que identificar y explicar cuestiones formales y temáticas de las lecturas. En el capítulo de reflexión sobre la lengua cayeron las frases subordinadas, las estructuras impersonales y los relativos. «A literatura fácil, e a gramática moi asequible», consideraba a la salida Daniela Sampedro, del IES A Pobra do Caramiñal. «Saíume moito mellor do que esperaba, aínda que o primeiro texto si que me pareceu algo complicado», comentaba Manuel Barreiro, del IES Rosalía de Castro de Santiago.
Como corroboró esta primera prueba, no hay grandes cambios en la selectividad de este año, que en cambio refuerza sus medidas de seguridad para evitar el fraude. Sujetando con la mano un aparato de antenas similar a una radio, el delegado de la CIUG en Santiago, Víctor Arce, recorrió una de las clases con un detector de frecuencias —que no inhibidor— para confirmar que no había ningún dispositivo prohibido dentro del aula. «Facemos moita énfase nesta cuestión e algunhas comunidades interesáronse por este sistema», explicaba el representante académico. Por el momento no se han registrado incidencias de ningún tipo, pero si se diese el caso de un estudiante interceptado utilizando un móvil o un reloj inteligente, sería expulsado del aula y se le impediría seguir en las pruebas.