La cantante Rosalía y la Generación del 98 inauguran los exámenes de la selectividad más vigilada

1/42 Llegó la hora. La PAU, dentro de la Facultade de Xornalismo de Santiago Xoán A. Soler 2/42 Pruebas de selectividad en la Facultade de Xornalismo de Santiago Xoán A. Soler 3/42 Pruebas de selectividad en la Facultade de Xornalismo de Santiago Xoán A. Soler 4/42 Pruebas de selectividad en la Facultade de Xornalismo de Santiago Xoán A. Soler 5/42 Pruebas de selectividad en la Facultade de Xornalismo de Santiago Xoán A. Soler 6/42 Primera jornada de los exámenes de selectividad en A Coruña Marcos Míguez 7/42 Primera jornada de los exámenes de selectividad en A Coruña Marcos Míguez 8/42 Primera jornada de los exámenes de selectividad en A Coruña Marcos Míguez 9/42 Primera jornada de los exámenes de selectividad en A Coruña Marcos Míguez 10/42 Primera jornada de los exámenes de selectividad en A Coruña Marcos Míguez 11/42 Primera jornada de los exámenes de selectividad en A Coruña Marcos Míguez 12/42 El alumnado, a la espera de acceder al examen de selectividad, en la Escola Politécnica de Ferrol KIKO DELGADO 13/42 Exámenes de la PAU en el campus de Ferrol KIKO DELGADO 14/42 Exámenes de la PAU en el campus de Ferrol KIKO DELGADO 15/42 Algunos alumnos prefirieron dejar el móvil al cuidado de sus profesores KIKO DELGADO 16/42 Hugo, Manuel y Diego, estudiantes del Tirso, antes de entrar al examen de selectividad en Ferrol KIKO DELGADO 17/42 Aflojando los nervios antes de hacer los exámenes de selectividad en Ferrol KIKO DELGADO 18/42 Sesión informativa previa a los exámenes en la Facultad de Humanidades de Ferrol KIKO DELGADO 19/42 El decano de Humanidades de Ferrol, explicando a los alumnos las normas de la PAU KIKO DELGADO 20/42 Sesión informativa previa a la selectividad en el aula magna de Humanidades de Ferrol KIKO DELGADO 21/42 Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 22/42 Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 23/42 Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 24/42 Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 25/42 Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 26/42 Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 27/42 Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 28/42 Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 29/42 Primer examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 30/42 El IES Vilar Ponte de Viveiro concentra a 224 alumnos de ocho institutos de A Mariña para la realización de la PAU Pepa Losada 31/42 Primer día de la selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 32/42 Primer día de la selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 33/42 Primer día de la selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 34/42 Primer día de la selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 35/42 Primer día de la selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 36/42 Primer día de la selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 37/42 Alumnos justo antes del primer examen de selectividad en Vigo Oscar Vázquez 38/42 Alumnos justo antes del primer examen de selectividad en Vigo Oscar Vázquez 39/42 Alumnos justo antes del primer examen de selectividad en Vigo Oscar Vázquez 40/42 Alumnos justo antes del primer examen de selectividad en Vigo Oscar Vázquez 41/42 Alumnos justo antes del primer examen de selectividad en Vigo Oscar Vázquez 42/42 Alumnos justo antes del primer examen de selectividad en Vigo Oscar Vázquez

El denso tráfico que descendía por la compostelana avenida de Castelao a las ocho y media de la mañana anunciaba lo que estaba por venir en la cercana Facultade de Comunicación. Allí, entre apuntes y murmullos, se apostaban 400 de los 13.440 estudiantes que empezaron a escribir su futuro académico en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que se celebran hasta el jueves. «Estou un pouco nerviosa e espero que me caian os temas que me estudei», confesaba una joven compostelana que compartía impresiones con sus compañeras antes de entrar a la facultad.

«Costoume moitísimo durmir, igual só tres horas», añadía otra. No escondía el cansancio, amortiguado por las endorfinas, que evidenciaban las bolsas que caían de sus ojos. «Coas olleiras levan toda a semana, e hoxe algún durmiu pouco, pero véxoos tranquilos», observaba Xoana, profesora de Inglés y tutora de dos grupos de bachillerato del IES Porto do Son. A su lado, Manuela Vázquez, Martín Pérez y Marcela Figueiras contaban los minutos que quedaban para el momento que llevaban meses preparando.

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«A tranquilidade é o máis importante e estar seguro dun mesmo», aseveraba Marcela. Su amigo Martín asentía, y añadía que su principal preocupación eran las materias específicas, que permiten sumar hasta cuatro puntos a la nota de acceso a las carreras: «Eu espero que saia ben». No le dio tiempo a decir más. Desde dentro de la facultad, los organizadores de la CIUG —que elabora y organiza las pruebas en la comunidad— reclamaron a los estudiantes, y en cuestión de minutos, el eco de sus voces cubrió toda la amplitud del edificio diseñado por Álvaro Siza.

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Distribuidos por institutos —los centros se distribuyen por 36 sedes en toda Galicia—, los alumnos fueron entrando a las ocho clases habilitadas en el centro para la realización de los exámenes. La dinámica era la misma en todas ellas. Entre los focos de las cámaras y el clic de los bolígrafos más nerviosos, una profesora con gafas con cordel de colores, pronunciaba en alto los nombres de los alumnos que debían identificarse. Una vez superado ese trámite, se fueron sentando y recibiendo las instrucciones para la realización de los exámenes. «Como que podemos usar típex?», preguntaba extrañada una alumna. «Si que podedes, non hai problema, e lembrade non escribir na folla das preguntas», confirmaba la docente. Otros, mientras tanto, corrían al baño en el tiempo de gracia previo al pistoletazo de salida.

A las 10.00 horas empezó a bajar la arena del reloj. La primera de las pruebas, de las cuatro programadas este martes, fue Lingua Castelá e Literatura. «No estaba preparada para tantas cámaras», decía la profesora que se encargó de abrir el sobre que contenía los exámenes ante la atenta mirada de los jóvenes y de los medios de comunicación. Mientras cortaba el envoltorio, el ruído se iba apaciguando en el aula, y algunos suspiraban y miraban al techo. Una vez con el papel sobre la mesa, los nervios se fueron disipando. Porque la prueba no fue difícil, según comentaron los propios aspirantes. El examen arrancó con un artículo de opinión sobre la cantante Rosalía que relacionaba su música y el éxito de su álbum Lux con la espiritualidad contemporánea, la sensación de vacío o el sentimiento de no pertenencia a un grupo. «Es un tema que me gustó, pero sí que me resultó complicado escribirlo», explicaba una de las primeras alumnas que salió del examen, una hora antes de que terminase el tiempo.

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En la parte de literatura, los estudiantes se enfrentaron a un texto de Miguel de Unamuno —se cumplió el deseo de quienes querían que cayese la Generación del 98— y a otro de Antonio Machado. Debían elegir entre uno u otro, y a todo lo anterior se unieron El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes; y La Fundación, de Buero Vallejo. De cada una de las obras, que deben leer de forma obligatoria, se proponía un fragmento en el que tenían que identificar y explicar cuestiones formales y temáticas de las lecturas. En el capítulo de reflexión sobre la lengua cayeron las frases subordinadas, las estructuras impersonales y los relativos. «A literatura fácil, e a gramática moi asequible», consideraba a la salida Daniela Sampedro, del IES A Pobra do Caramiñal. «Saíume moito mellor do que esperaba, aínda que o primeiro texto si que me pareceu algo complicado», comentaba Manuel Barreiro, del IES Rosalía de Castro de Santiago.

Como corroboró esta primera prueba, no hay grandes cambios en la selectividad de este año, que en cambio refuerza sus medidas de seguridad para evitar el fraude. Sujetando con la mano un aparato de antenas similar a una radio, el delegado de la CIUG en Santiago, Víctor Arce, recorrió una de las clases con un detector de frecuencias —que no inhibidor— para confirmar que no había ningún dispositivo prohibido dentro del aula. «Facemos moita énfase nesta cuestión e algunhas comunidades interesáronse por este sistema», explicaba el representante académico. Por el momento no se han registrado incidencias de ningún tipo, pero si se diese el caso de un estudiante interceptado utilizando un móvil o un reloj inteligente, sería expulsado del aula y se le impediría seguir en las pruebas.