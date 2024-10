En directo en el juicio por el crimen de Samuel Luiz: hoy declaran los senegaleses que lo auxiliaron y dos amigos de la víctima

ANGEL MANSO

El juicio por el crimen de Samuel Luiz continúa este viernes en la Audiencia Provincial de A Coruña. Como ocurrió ayer con las declaraciones de Alejandro Míguez y Katy Silva, la expectación es total en Galicia. Hoy se suben al estrado Ibrahima Diack y Magatte N’Diaye, los dos senegaleses que intentaron auxiliar a Samuel (estaban citados para declarar ayer pero por falta de tiempo su testimonio se pospuso) y dos amigos de la víctima, incluida Lina, que presenció la brutal paliza que terminó con la vida del joven. Sus testimonios serán fundamentales a la hora de decidir las penas para los acusados. La Fiscalía solicita entre 22 y 27 años de prisión en función de su grado de implicación en el crime.

Queda más de un mes de juicio (la entrega del objeto del veredicto está prevista para el 18 de noviembre), pero el día de hoy es un día crucial. Las versiones que ofrecerán este viernes los testigos ofrecerán una nueva perspectiva sobre el papel que jugó cada uno de los implicados aquella fatídica noche. Y sus declaraciones refutarán o no lo dicho en la sesión anterior por Katy Silva y Alejandro Míguez, ambos en libertad con medidas cautelares. Los dos señalaron a Diego Montaña como principal agresor, y pusieron en foco también en Alejandro Freire («le agarró del cuello mientras Diego le golpeaba») y un menor («le dio golpes en la sien [con un kubotán: un objeto punzante]». Aseguraron no haber propinado ningún golpe pero reconocieron que no ofrecieron auxilio alguno a Samuel.

9.05 Lina, la amiga de Samuel, ya está dentro Una de las declaraciones más esperadas es la de Lina, la amiga de Samuel Luiz, que presenció la agresión que terminó con su vida. La joven lleva desde las 8.30 horas en el interior de la Audiencia Provincial de A Coruña. Entró una hora y media antes del inicio de esta tercera sesión para evitar el revuelo mediático. Hay más de 200 profesionales acreditados.