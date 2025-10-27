Consternación en el mundo del transporte por la muerte de la camionera e «influencer» gallega Oti Cabadas a los 41 años

CocoTruckerGirl

El mundo de la carretera, y más concretamente el del transporte, ha perdido este domingo a una de sus voces más singulares en España. Oti Cabadas González, conocida en las redes sociales como CocoTruckerGirl, falleció a los 41 años. Nacida en el municipio pontevedrés de Fornelos de Montes, trabajó al volante del camión desde muy joven e hizo de las cabinas de los vehículos poco menos que su hogar, convirtiéndose en referente de un sector históricamente masculino.

Oti, que estudió peluquería de adolescente, descubrió verdadera su vocación a los 19 años, mientras trabajaba en un restaurante frecuentado por camioneros. Aunque en su entorno nadie conducía vehículos pesados, su curiosidad y admiración por la profesión la llevaron a soñar con ponerse al volante. A los 22 años, tras superar obstáculos, prejuicios y comentarios desalentadores —como los de un profesor de autoescuela que le dijo “no vales para esto”—, logró su carné profesional. «Me subí al camión y ya no me he bajado», decía con orgullo tras casi dos décadas de trayectoria. Recorrió toda Europa llevando mercancías,

Como CocoTruckerGirl, convirtió su día a día en una ventana abierta al mundo del transporte. Desde Instagram, TikTok y Facebook, donde acumulaba más de 300.000 seguidores, compartía su rutina, sus reflexiones y sus rutas, mostrando tanto las luces como las sombras del oficio. Su objetivo no era otro que normalizar la presencia femenina en el transporte de mercancías por carretera y animar a otras mujeres a seguir sus pasos. «Yo a las niñas les regalaría la Barbie Camionera», espetó en alguna ocasión, convencida de que los referentes importan. Su presencia en redes no solo rompía estereotipos, sino que también ayudó combatir la soledad del oficio y le dio fama: «Cada vez que paro a descansar, conozco a alguien que me ha visto en los vídeos».

Oti Cabadas fue una influencer del transporte en sentido genuino: generaba contenido e inspiraba cambios. Colaboró con iniciativas como el Nanogrado de Transporte 4.0, participó en campañas de seguridad vial y fue embajadora de Eurowag, destacando por su defensa de la profesionalización, la igualdad y la conciliación en el sector.

Aunque siempre trabajó como asalariada, su experiencia fue un reflejo de los retos que enfrentan muchas mujeres en el transporte: desde la dificultad para encontrar empleo hasta la falta de conciliación. Ella no tenía hijos y disfrutaba de su profesión, pero sabía que había compañeras madres que lo tenían más complicado.

Legado

Quienes la conocieron la describen como optimista, cercana y generosa, siempre dispuesta a tender la mano a quien empezaba. Su historia, contada con franqueza y humor, ha servido de guía para muchas mujeres que hoy se atreven a soñar con una vida sobre ruedas.

Hoy, colectivos de transportistas de toda España están consternados por el fallecimiento de la gallega, que se había hecho ya palentina de adopción, y le muestran todo su cariño. «Nuestro más sentido pésame a familia y amigos. Dejas un vacío muy grande en un sector de locos, ya que hay que estar así para amar tanto como amamos el mundo del camión», expresaba, a modo de ejemplo, la asociación de jóvenes camioneros. La clásica despedida del mundo de la carretera, «Ráfagas al cielo», se repite hoy por doquier.