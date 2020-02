Cuatro proyectos optan a hacer de Rande un nuevo icono lumínico de Galicia

0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 03/02/2020 13:46 h

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene encima de la mesa el proyecto para cambiar el perfil nocturno del puente de Rande a base de iluminación cromática para modernizar el simbolismo del icono de la AP-9. Audasa remitió en octubre cuatro propuestas de iluminación del paso sobre la ría de Vigo requeridas a tres empresas especializadas, como han señalado hoy el vicepresidente de las Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

La Xunta se considera impulsor del proyecto de iluminación de Rande a iniciativa del propio presidente gallego, Alberto Núñez Feiijoo, que trasladó a Audasa una petición en ese sentido en el 2017.

Las tres propuestas presentadas redefinen con juegos de luces el porte del puente, adaptando incluso la intensidad y colores al momento del día o conmemoraciones en las que la pieza maestra de la autopista gallega puede sumarse siguiendo las tonalidades características del evento a celebrar.

La propuesta más llamativa es la presentada por una filial de ingeniería de Philips, la marca Signify, con un diseño que optimiza la iluminación a distribuir por toda la infraestructura con menos proyectores que sus competidores. El modelo presentado viene a proyectar la imagen del puente más allá de sus propios elementos. El coste de la propuesta asciende a 500.000 euros.

La empresa SETGA gallega planteó a Audasa dos posibilidades. Con la primera, de 650.000 euros, instalaría 600 proyectores de luz dirigidos solo a los tableros del puente. La segunda llegaría a 1 millón de euros, y requeriría de más proyectores de luz para abarcar a los pilones y tirantes también.

Por último, la firma china Biar Lighting baja su factura a 226.000 euros, pero tampoco iluminaría ni los pilonos del puente, ni sus tirantes.

Tanto el vicepresidente de la Xunta como la conselleira de Infraestructuras conminaron al ministerio de José Luis Ábalos a decidir con agilidad cual de los cuatro proyectos estima como óptimo, circunstancia que el Ejecutivo gallego entiende que no requiere de dificultad dado que las propuestas están confeccionadas y el presidente gallego dispuesto a apoyar económicamente el coste de su instalación. Ethel Vázquez descartó que el coste de la instalación pueda ser repercutido en el precio de los peajes, dado que la concesionaria no tiene obligación de asumir dicho gasto. «Pola propia imaxe da empresa (Audasa) o custe do proxecto de iluminación ten que ser asumido pola concesionaria», subrayó la conselleira dando a entender que la modernización lumínica del puente de Rande redundará en una mejora de la percepción social de la firma encargada de mantener y explotar la AP-9.

El anuncio hecho en septiembre pasado por parte de la Xunta de que Rande iba a ser iluminado con un proyecto especial suscitó las suspicacias del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que criticó que el Gobierno gallego se inmiscuya en una infraestructura propiedad de la Administración central, añadiendo además que la idea inicial de tal proyecto había sido suya.