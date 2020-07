Competición mantiene la disputa del Deportivo-Fuenlabrada

0

A Coruña 31/07/2020 19:42 h

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha denegado las medidas cautelares propuestas por el el instructor del expediente abierto por la propia RFEF en el caso Fuenlabrada. Esta decisión no es firme, cabe recurso ante Apelación; pero lo que ya es seguro es que retrasará todavía más la finalización del campeonato, ahora mismo en un total caos ya que hay equipos con casos positivos de covid-19 y además sigue sin conocerse el cartel definitivo de participantes en el play off.

En cambio, si Competición hubiese aceptado las medidas cautelares, el Elche sería ya confirmado como equipo de fase de ascenso y el Deportivo pasaría a ser el decimonoveno clasificado, lo que podría abrirle las puertas de la permanencia en caso de un descenso administrativo del Fuenlabrada en la resolución final del proceso.

El juez instructor del expediente abierto al Fuenlabrada había propuesto, como medida cautelar, que el Comité de Competición diera por perdido al equipo madrileño el encuentro aplazado el pasado día 20 contra el Deportivo. Es decir, si el organismo federativo llevara a cabo esta providencia, el equipo coruñés sumaría los tres puntos de aquel encuentro correspondiente a la última jornada de Liga. En el escrito, Ricardo Esteban Díaz Sánchez señalaba que la conducta del expedientado [Fuenlabrada] «produjo una grave alteración del buen orden deportivo, con afectación de la integridad y la igualdad de los participantes en la competición».

Además, destacaba que en la comunicación por parte del club madrileño de los positivos con que contaba en la plantilla «la información no se trasladó con la antelación suficiente y fue parcial, por lo que se privó de datos fundamentales para adoptar su decisión a la Comisión de Seguimiento para el covid-19», formada por la Liga y la Federación, y con presencia del CSD. El instructor federativo lamentaba la «ocultación de la verdadera situación por parte de los responsables del club» y afirmó sin rodeos: «Todo ello permite inferir la presunta comisión de infracciones muy graves contra el buen orden deportivo y de riesgos para los participantes en la competición (futbolistas, técnicos, árbitros...), llevando aparejadas sanciones como la que cautelarmente encaja en el presente supuesto, al reputarse además como idónea para depurar la afectación a la integridad de la competición originada y que pueda continuar dicha competición». En su opinión, «dada la flagrancia y gravedad de la infracción cometida», si el procedimiento aún en marcha contra el Fuenlabrada terminase atribuyéndole responsabilidad y esta se tradujese deportivamente, se podría ver afectada la clasificación final de forma decisiva, «por lo que la no adopción de la presente medida cautelar [es decir, dar por perdido el partido al Fuenlabrada] podría causar perjuicios de imposible reparación a clubes como el Elche, que no habrían podido jugar la promoción, pese a que la resolución final del procedimiento sí se lo hubiera permitido».

Por este motivo, Díaz Sánchez subrayó: «Proseguir el normal desarrollo de la competición inmediatamente, disputar la fase de ascenso y cerrar la clasificación final son cuestiones que no admiten demora de ningún tipo». Además, el instructor federativo se refirió a que la consecuencia inmediata de la actuación del Fuenlabrada le habría dado a este la ventaja de conocer los resultados obtenidos por sus rivales por el ascenso «y de enfrentarse —añadió en su providencia, en referencia al Dépor— a un rival que se sabría descendido y que lleva días sin entrenar, o con un bajo rendimiento».

A expensas de la solución final

Esta decisión no implica que el Fuenlabrada no pueda ser sancionado en el futuro. Pero el Comité de Competición quiere que la instrucción esté finalizada en su totalidad antes de tomas una decisión definitiva.

Cabe recordar que la Liga y el Fuenlabrada mostraron su intención de jugar ya este mismo fin de semana el Deportivo-Fuenlabrada (este domingo a las 20 horas).

La expedición del Fuenlabrada abandona el hotel Finisterre para regresar a Madrid

El primer grupo de jugadores acaba de dejar el hotel coruñés en el que llevan confinados desde el lunes día 20 después de que 33 de sus miembros recibiesen esta mañana el alta epidemiológica

Después de comer, el primer grupo de jugadores del C. F. Fuenlabrada dejó las instalciones del hotel NH Collection Finisterre, en el que llevan confinados desde el pasado lunes día 20, para emprender su regreso a Madrid. Sanidade practicó este jueves nuevas pruebas PCR a la plantilla del equipo madrileño. 33 de sus componentes dieron negativo y, superados los plazos de cuarentena, se les ha autorizado a viajar. Otros 13 componentes de la expedición del club tendrán que seguir aislados en el cinco estrellas coruñés, en el que se concentraron antes de jugar la frustrada última jornada de Liga frente al Deportivo, ya que han dado positivo en las citadas pruebas sanitarias.

Además, otros ocho miembros del equipo que no llegaron a viajar hasta A Coruña dieron positivo en Madrid. El brote el C. F. Fuenlabrada era el más importante en la ciudad hasta ayer, cuando se confirmaron 18 casos en un gimnasio de Meicende.

Expediente de la Xunta

Precisamente este jueves el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijoo, anunció que el Gobierno autonómico ha abierto un proceso sancionador contra el Fuenlabrada y la Liga por «incumplimiento grave» del protocolo sanitario tras viajar el equipo a la ciudad de A Coruña. Feijoo indicó que el expediente se notificará en los próximos días y se basará en el incumplimiento grave del protocolo sanitario y por el claro riesgo en que se puso la salud pública.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha agradecido a la Xunta que se abra ese expediente porque mantiene «los mismos argumentos» que ella defendió «desde el primer día». «Evidentemente respaldamos la decisión de la Xunta», ha explicado la regidora, mostrándose satisfecha de que el Ejecutivo autonómico «inicie las acciones oportunas para pedir las responsabilidades que haya» en el caso.