Sanidade activa el protocolo contra el covid y aísla al Fuenlabrada en un hotel coruñés

0

La Voz de Galicia X. Gago M. Valiña C. quian

A Coruña / La voz 21/07/2020 01:07 h

Un inesperado brote de covid-19 entre las filas del Fuenlabrada, el equipo madrileño que ayer tendría que haber disputado la última jornada de liga con el Deportivo, ha obligado a Sanidade a activar el protocolo para prevenir la expansión de la pandemia en A Coruña y a confinar a los 24 miembros del equipo que viajaron a la ciudad en el hotel de concentración. Es el céntrico NH Collection Finisterre, un establecimiento de cinco estrellas puntal del turismo coruñés.

La alerta estalló apenas 60 minutos antes del inicio del encuentro, previsto para las 21.00 horas, cuando se supo que al menos seis componentes -aunque Sanidade no confirmó una cifra definitiva- del Fuenlabrada tenían coronavirus. Al cierre de esta edición no se había confirmado quién ni cuándo les hizo las pruebas. Según medios deportivos, otros cuatro miembros del conjunto -un jugador y tres componentes del equipo técnico- habían dado positivo antes de salir para A Coruña y no viajaron para disputar el encuentro en Riazor. Pese a todo, el club madrileño emitió un comunicado en el que insistió en que han cumplido con todos los protocolos ordenados por la Liga.

A última hora de la tarde, la Consellería de Sanidade confirmó la puesta en marcha del «protocolo para a realización do estudo de contactos aos compoñentes do CF Fuenlabrada», a través de los servicios dos servicios de epidemiología. Los técnicos de Saúde Pública decretaron además «o confinamento do equipo tras coñecerse os resultados positivos de covid-19 de varios dos seus membros». Hoy está previsto que un equipo de ese servicio se traslade al hotel para «a realización de probas PCR». Además, Sanidade afirmó que mantienen «comunicación directa» con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad y con la Liga para efectuar «o seguimento e coordinar todas as medidas que se adopten».

La consellería indicó además que en el hotel «xa se adoptaron todas as medidas de prevención e seguridade», extremo que fue confirmado desde el establecimiento. El NH Finisterre continúa abierto y fuentes del hotel confirmaron que sigue funcionando «con total normalidad». De hecho, anoche era posible reservar habitación y los clientes podían entrar y salir con libertad.

Los componentes del Fuenlabrada se encuentran concentrados en la última planta, de la que, según dijeron varios clientes, no habían salido desde su llegada ayer por la mañana. Aunque otras fuentes declararon que hicieron «vida normal» hasta las cinco de la tarde y que algunos pasearon fuera del establecimiento.

Los jugadores y miembros del equipo técnico aterrizaron en Alvedro en un vuelo chárter fletado por Iberia poco después del mediodía. Tenían previsto regresar a la capital española en un vuelo con salida del aeropuerto coruñés a las 22.30, pero fue cancelado tras conocerse los positivos.

Policía Autonómica

La decisión de aislar a los jugadores fue conocida tras la llegada al hotel, poco antes de las nueve de la noche, de personal de Sanidade, que iba escoltado por agentes de la Policía Autonómica, y confirmó que el equipo no podría dejar el hotel. Más tarde, Sanidade anunció que las personas que den positivo pasarán el protocolo habitual: diez días de aislamiento desde la prueba PCR. Durante los tres últimos no deberán presentar síntoma alguno para recibir el alta y volver a casa. Hasta entonces tendrán que permanecer en el hotel, salvo si necesitan atención hospitalaria.

La búsqueda de los contactos que hayan podido mantener en el avión hasta A Coruña, en el aeropuerto y tras su llegada al hotel, que se desarrollará en las próximas horas, se considera clave para evitar nuevos contagios.