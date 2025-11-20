Consejeros de varias comunidades abordarán en Baiona la gestión del litoral

Vista general del Parador de Baiona, en una imagen de archivo. XOAN CARLOS GIL

Baiona acogerá este viernes el I Cumio Nacional do Litoral, un encuentro organizado por la Xunta en el que los responsables de varias comunidades tratarán asuntos relevantes sobre la gestión del litoral. El evento arrancará a las 10.30 horas con la intervención de la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, que se encargará de los prolegómenos de una jornada en la que habrá dos mesas redondas.

En la primera, centrada en la visión atlántico-cantábrica del litoral, participará la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que debatirá sobre la cuestión a partir de las 11.00 horas con altos cargos de los gobiernos de Canarias, Cantabria y del País Vasco.

Tomarán la palabra el director general de Costas y Gestión del Espacio de Canarias, Antonio Acosta; el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media; el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico; y Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del País Vasco.

A mediodía el turno será para la mesa redonda sobre la visión mediterránea del litoral, en la que participarán el consejero de Mar y Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan Manuel Lafuente; el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía, Sergio Arjona; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Comunidad Valenciana, Marc García; y el subdirector general de Actuaciones en el Litoral de Cataluña, Xavier Berga.

Tras esas mesas redondas, habrá una ponencia sobre la ley de la costa valenciana, donde el vicepresidente segundo de la Generalitat y consejero para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez, abordará el nuevo marco estratégico para la gestión del litoral en la Comunidad Valenciana.

Antes del cóctel de despedida, que tendrá lugar pasadas las 13.00 horas, cerrará el acto la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Mejuto.