Marta Villaverde: La trabajadora incansable que fue escalando puestos hasta agarrar el timón

Alfonso Rueda ha resuelto la crisis de Gobierno casi sin salir de San Caetano. Casi porque el despacho al que ha llamado, aunque adscrito a la Consellería do Mar, está cerca, en Salgueiriños. Desde allí venía a pie Marta Villaverde Acuña, hasta ayer directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, cuando tenía alguna gestión, encuentro o acto programado en la sede central del Gobierno gallego. Ahí tendrá su despacho después de que hoy, a las 9.30 horas, tome posesión de su cargo. Es el que hasta ayer ocupaba Alfonso Villares y en el que antes (entre el 2009 y el 2023) se sentó Rosa Quintana, que también dimitió, pero en su caso un asunto de un cariz puramente político: acompañar a Alberto Núñez Feijoo en su candidatura a las elecciones generales.

Marta Villaverde trabajó con una y con otro. No es nueva en la Consellería do Mar, departamento al que entró por la puerta del Servicio de Inspección Pesqueira en el 2012. Era un momento en el que los asuntos marítimo-pesqueros estaban fusionados con los Medio Rural, lo que le abrió una puerta lateral hacia la jefatura de área de Seguridad Alimentaria a esta funcionaria de carrera del cuerpo superior de la Administración autonómica.

En el 2016 regresó a Mar, donde fue escalando puestos: jefa de servicio de Análise e Rexistros, subdirectora xeral de Pesca y Mercados da Pesca, subdirectora xeral de Valorización de Produtos do Mar... Ahí estaba cuando Alfonso Villares la eligió para relevar a Susana Rodríguez al frente de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, en el primer cambio que hizo en el organigrama cuando asumió el cargo.

Esa experiencia acumulada de años en distintos departamentos de la Consellería do Mar era lo primero que citaba ayer los representantes del sector tras conocer que Villaverde había sido la elegida por Alfonso Rueda para coger la cartera que dejó Villares, el hombre que había sido la apuesta del presidente cuando tuvo buscar nuevo conselleiro tras la salida de Rosa Quintana.

Buenas vibraciones

Lo cierto es que este nombramiento exprés ha dejado buenas sensaciones en el sector pesquero. De Marta Villaverde de un representante ha señalado como puntos fuertes su seriedad, su capacidad de trabajo —«es de las que te citan por la tarde», dicen quienes la tratan—, sus amplios conocimientos técnicos, su cercanía, su talante dialogante e, incluso, su cabeza «bien amueblada».

«É unha persona con amplios coñecementos de pesca», expone José Manuel Rosas, patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, haciendo constar, no obstante, que el reto que asume no es fácil; porque no lo es la consellería que asume. Solo confía en que «se de conta de que ten dúas facetas, unha técnica e outra política, e espero que sepa conxugar as dúas». Algo que no le cabe duda Edelmiro Ulloa, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), que responde con un tajante «no» a si duda de que su falta de familiaridad directa con cuestiones como la pesca de altura o Gran Sol, dado que su dirección xeral está más ligada al marisqueo, las enseñanzas náuticas y los pérmex que a las cuotas de pesca.

Obviamente, su nombramiento ha sido toda una sorpresa, y por como se han sucedido las cosas se supone que incluso para la misma Villaverde lo ha sido. «Pero estamos muy contentos, porque conociéndola como subdirectora y directora no nos queda duda de su capacidad de trabajo increíble, dialogante... Lo tiene todo. Un acierto», añadía Ulloa.

Desde Arvi se ponían a disposición de la nueva conselleira, igual que Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela, a la que, además, «desexamoslle sorte».

«É o mellor relevo posible, unha moi boa elección pola súa capacidade resolutiva», apuntaba Basilio Otero, patrón mayor de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Su homólogo al frente de los pósitos gallegos, José Antonio Pérez, una vez repuesto del sobresalto, también mostró su satisfacción: «Ben, moi ben. Cercana, coñece o sector, e traballando, moi ben».

El nombramiento de Villaverde hace pensar al sector en una transición tranquila, de la mano de una persona que, además, tienen por la mejor preparada dentro del equipo. Porque la directora xeral de Pesca, Patricia García, apuesta personal del ya exconselleiro para sustituir a Antonio Basanta, apenas lleva medio año en un departamento al que llegó de nueva desde la Consellería de Política Social e Igualdade.

En lo personal

Marta Villaverde Acuña, natural de Vilaboa, de 1975, está casada, tiene una hija y es la segunda de tres hermanas. Licenciada en Veterinaria por la Universidade de Santiago ha ocupado varios puestos en Mar, Medio Rural y Sanidade. En julio cumplirá 50 años.