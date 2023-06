Rosa Quintana, la conselleira de Mar más longeva, abandona el Gobierno sin perder de vista la pesca

Rosa Quintana deja la Consellería de Mar SANDRA ALONSO

Rosa Quintana (Venezuela, 1959) celebraba su cumpleaños el día que Pedro Sánchez anunció que el 23 de julio habría elecciones generales. Para ella la noticia fue tanta sorpresa como para el resto de los mortales, por supuesto. Pero lo que no esperaba es que ese adelanto electoral, que provocó aspavientos de los comunicadores al ver desaparecer el ansiado paréntesis entre campaña y campaña electoral, entrase como un vendaval en su vida y se llevase por los aires una estabilidad profesional que la tenía desde hace catorce años al frente a la Consellería do Mar. «Son moitos anos, pero é un reto e o asumo con intensidade», señala. «E o que máis me enorgullece é a importancia que tanto Rueda como Feijoo lle dan ao sector pesqueiro».

Quintana se hizo con las riendas de los asuntos marítimos en el 2009, con el primer Gobierno de Alberto Núñez Feijoo. El suyo y el de Alfonso Rueda eran los únicos rostros que no habían variado en la composición de los sucesivos Ejecutivos cuando Feijoo, el año pasado, dejó la Xunta para ponerse al frente del PP y ocupar un escaño en el Senado para proyectarse como candidato a la presidencia del Gobierno.

Sus allegados dicen que, cuando hubo el relevo en la Xunta de Feijoo a Rueda, ella no vio frustradas sus ambiciones políticas (al no ser diputada, tampoco podía ser presidenta). Y sostienen que el número dos de la candidatura del PP por Ourense es prueba de la confianza que el partido, con Feijoo al frente, tiene depositada en ella. Una creencia que en su día, en los momentos más duros de la crisis económica, provocó que cayese sobre sus hombros la responsabilidad de dos carteras como son Medio Rural y Mar, y que ni siquiera se vio truncada cuando en el 2015 el sector pesquero se levantó en armas contra su proyecto de Lei de Acuicultura.

Hacia la Secretaría de Pesca

La llamada a esta doctora en Biología —que empezó como funcionaria en Inspección Pesqueira y escaló puestos siempre dentro del organigrama de Mar— para ocupar un puesto de salida en la lista de Ourense da fe de la confianza que tiene el expresidente de la Xunta en llegar a la Moncloa, pues la hipótesis de los politólogos es que se estaría asegurando a una persona bregada y con experiencia para ocupar la Secretaría General de Pesca, dentro de una cartera ministerial tan sectorial y especializada como incomprendida y desapercibida para el grueso de los administrados. Y, sin embargo, a Quintana, en Galicia, llevar esa cartera le dio notoriedad. Tanto, que en las encuestas suele aparecer como la más conocida y una de las mejor valorada del Gobierno gallego. Hay quien achaca ese elevado grado de conocimiento, por encima del que era vicepresidente primero, a la coincidencia de su nombre y apellido con el de la famosa presentadora de televisión, pero eso no explicaría la nota que le otorgan los encuestados.

Si realmente la jugada responde a tener un nombre experto para ocupar la Secretaría General de Pesca o no, Quintana lo desconoce. Ella se cuadra con orgullo ante la llamada del partido y un encargo que pasa por «defender a pesca e o sector pesqueiro no Congreso». Por Ourense. Curioso que sea por la única provincia gallega que no tiene mar. Pero es la familiar. En Pereiro de Aguiar está la casa de sus antepasados, donde están enterrados su padres y a donde regresa los fines de semana, al menos aquellos en los que no tiene nada en la agenda.

Emotiva y sentida como es —no es la primera vez que se le escapan las lágrimas ante un ataque injustificado a la pesca—, no podía dejar pasar que este martes, San Antonio, era un día especial pues se cumplían 41 años del regreso de sus padres de la emigración a Ourense.