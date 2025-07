Ría, la tercera mastín víctima de los lobos en la granja de Icía

Icía Pérez no deja de llorar. De impotencia y de rabia. Esta mañana, diez meses después de que los lobos acabaran con la vida de sus perras Laika primero y Quesé, después, este 4 de julio otra de las mastines que cuidan el ganado de la granja de sus padres apareció muerta tras ser atacada por los lobos. Era Ría y justo hoy cumplía once meses. Icía no pudo más y descargó su rabia en las redes, como cuenta su madre Rocío Lago, que maneja una granja de vacuno de carne en extensivo en San Román do Val, en el concello lucense de O Vicedo. Icía colgó la foto de las «tres perritas», ordenadas según la fecha de sus muertes, «por ataques de lobos». A sus 18 años escribe que «se lleva un montón de tiempo avisando a los de arriba para que tomen medidas» porque en los últimos tiempos, como explica, los ataques se han intensificado. Y lanza un comentario que invita a la reflexión: «Luego se preguntarán por qué las zonas rurales desaparecen o por qué disminuye el sector primario. Pues porque se ignoran sus quejas y sus demandas de auxilio».

Ría ha muerto unos días después de que el Ministerio de Transición Ecológica hiciera públicos los datos de manadas, que muestran el crecimiento medio de ejemplares en un 12% con respecto al informe sexenal presentado en el año 2019. En total, en España hay 333 manadas de cánido, lo que supone entre 1600 y 1700 ejemplares. Pero ese incremento, según el Ministerio, no es suficiente para garantizar el estado favorable de la especie, algo que no convence a las comunidades del norte, entre ellas Galicia, que posteriormente pidieron la marcha del secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por haber hecho público el informe antes de consultarlo.

Justo este viernes, después de que ayer trascendiera que el Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la modificacion legal que ampara la gestión de esta especie, la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, volvió a repetir que para la Xunta «o estatus do lobo é favorable», y recordó que deberán de ser los tribunales los que resuelvan este tipo de causas.

Al mismo tiempo, dijo que la postura del Gobierno central «non é fundada e segundo avanzan os meses cambian os argumentos». Añadió que los datos que maneja la Administración autonómica constatan la buena conservación de la especie y su amplia distribución por el territorio gallego. «Non me quero desfacer deles (por los lobos), o que acontece é que de continuar deste xeito vámonos desfacer dos gandeiros». En este sentido, volvió a reiterar su discrepancia de que la gestión de la especie se haga partiendo de una óptima general de todo el Estado, no pensando en los que requieren los territorios donde existe una mayor población de lobos. Pese a ello abogó por un «equilibrio máximo» entre el lobo y resto de especies. Esa será su batalla en la próxima conferencia sectorial de Medio Ambiente en la que se tratará este tema.