Ánxeles Vázquez recurre a la ironía en el conflicto del lobo: «Se queren implantalo noutras comunidades, nós brindámonos a facer capturas»

El conflicto abierto entre el Gobierno central y comunidades loberas como Galicia continúa. En esa batalla en la que el Ministerio de Transición Ecológica argumenta que la especie continúa en un estado desfavorable porque las cifras del último censo presentadas hace unos días —España tiene 333 manadas y entre 1.600 y 1.700 ejemplares— hay que analizarlas a nivel de todo el Estado, y la Xunta responde que hay que analizar la concentración existente en cada territorio, la titular de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, ha echado mano de la ironía para rebatir los argumentos del Ejecutivo: «Se queren implantar o lobo noutras comunidades, nós brindámonos a facer capturas», dijo.

Con esto, como aclaró después al responder a una pregunta de los periodistas, no quiere decir que se quiere deshacer de los lobos, pero lo que busca es un equilibrio entre especies: «Non, non me quero desfacer deles, pero de seguirmos así, acabaremos desfacéndonos dos gandeiros e doutras especies, como poden ser os cervos, as lebres, o cabalo galego ou as cachenas». De este modo reprochó al Gobierno central que «pretenda dicir que a calificación de favorable ou desfavorable non se vai facer só, segundo eles, tendo en conta os datos das comunidades lobeiras, senón que ten que ter unha visión nacional».

Por otra parte, sobre la decisión del Defensor del Pueblo de recurrir al Tribunal Constitucional la rebaja de la protección del lobo en España dijo que «hai total liberdade para que cada quen faga o que queira, pero fundamental ter datos. Galicia deu os datos e ninguén discutiu eses datos». Por eso criticó la opinión «non fundada» del Gobierno central de abogar por la protección de al especie y entendió como «unha falta de respeto» el comportamiento del secretario de Estado do Medio Ambiente, Hugo Morán, en la última reunión con las comunidades. En este sentido, añadió que Galicia continuará «pelexando» por la gestión de una especie que realiza «uns dez ataques diarios en Galicia».

La conselleira también habló de prácticas del Gobierno central con las que no está de acuerdo como la de incluir en un real decreto de energías «unha subvención nominativa a unha comunidade autónoma, neste caso, a Cataluña, para que poida facer o tratamento de certos residuos coma os puríns». Y dijo : «Nos se poden mercar votos, non se poden mercar lealdade a cambio dos impostos de tódolos españois».