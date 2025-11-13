La superficie de eucalipto crece en Galicia hasta las 438.156 hectáreas, pese a la moratoria

Monte de eucalipto en Xove PEPA LOSADA

El objetivo marcado en el Plan Forestal no se está cumpliendo. Cuando se consensuó este documento base para ordenar el monte en Galicia, publicado en el Diario Oficial de Galicia en octubre del 2021, el objetivo era rebajar en un 5% en el horizonte del 2040 la superficie de eucalipto. El dato que se tomaba como base eran las 422.000 hectáreas de esta especie contabilizadas por el último Inventario Forestal estatal existente en aquel momento. Pero los últimos datos del Inventario Forestal Continuo de Galicia, correspondientes al año pasado y presentados este jueves en Santiago, muestran que en el 2024 había en Galicia 438.156 hectáreas de esta especie, lo que supone un incremento del 4,6% en la superficie ocupada por esta especie con respecto a los datos contabilizados en el 2023. Comparar el dato con el del Inventario estatal no tendría sentido porque la metodología de elaboración es diferente.

Aunque los datos evidencian el avance del eucalipto en Galicia, no quieren decir que las 19.105 hectáreas que hay de incremento se hayan plantado en ese año, como explicó el ingeniero forestal y uno de los autores del inventario, Juan Picos, durante la presentación. Puede deberse tanto a plantaciones realizadas durante el bum previo a la entrada en vigor de la moratoria del eucalipto en julio del 2021,como también a plantaciones que supuestamente se plantaron cuando estaban ya vetados los nuevos cultivos de esta especie. La razón es que las imágenes utilizadas -para obtener los datos del Inventario se realizan unos 72 mapas de coberturas forestales al mes- no captan plantones recién colocados. El árbol ha de tener un cierto tamaño y la tasa de crecimiento anual depende también de la calidad y productividad del lugar en el que se haya hecho la plantación. Además, la evolución de los bosques es de un 3% anual de media. Entonces, ¿cuánto tardan en captar las imágenes del satélite las plantaciones? Pues entre tres y cuatro años, aunque en los mapas recogidos en el inventario forestal desde el 2022 ya se observa una evolución de las parcelas en tránsito (aquellas en las que había un cultivo o plantación que está en proceso de cambio). En función de la metodología empleada, habría que esperar al 2030 para conocer el efecto de la moratoria.

Pero más allá del dato global de superficie dedicada a eucalipto, el Inventario Forestal ofrece datos reveladores. Porque además del incremento del 1,4% en la superficie forestal total de Galicia entre el 2023 y el 2024, indica por ejemplo que hay 5.111 hectáreas de eucalipto que están en parcelas no forestales (algo que ya estaba prohibido en la Ley de Montes) y además existen unas 41.939 hectáreas correspondientes a los lugares donde se realizaron cortas de eucalipto en el 2024 y áreas que están en regeneración. Hay que recordar que la moratoria del eucalipto permite continuar plantando en aquellas zonas donde ya había esta especie.

¿Y cómo ha evolucionado la superficie de coníferas y frondosas autóctonas (no eucalipto, que también es una frondosa)? Pues las coníferas ocupaban el año pasado 446.897 hectáreas, un 0,1% más que el año anterior, mientras que las frondosas 631.012 hectáreas, un 0,3% más.

