La última oportunidad para el monte gallego
REDACCIÓN / LA VOZ
SOMOS AGRO
Los distintos actores del sector forestal juegan sus bazas para matizar la nueva moratoria del eucalipto en medio de intereses contrapuestos08 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace unas semanas, cuatro años después de haberse aprobado en el Parlamento gallego la primera revisión del Plan Forestal de Galicia, cara a Neutralidade Carbónica, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada del