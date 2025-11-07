La última oportunidad para el monte gallego

María Cedrón REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS AGRO · Exclusivo suscriptores

Imagen de una plantación de eucalipto en una parcela ubicada en la Costa da Morte, en A Coruña. Esta provincia lidera las cortas de madera que se realizan en Galicia. ANA GARCÍA

Los distintos actores del sector forestal juegan sus bazas para matizar la nueva moratoria del eucalipto en medio de intereses contrapuestos

08 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace unas semanas, cuatro años después de haberse aprobado en el Parlamento gallego la primera revisión del Plan Forestal de Galicia, cara a Neutralidade Carbónica, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada del

