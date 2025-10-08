Correos ofrece la posibilidad de enviar castañas a cualquier lugar de la Península hasta el 30 de noviembre

Las castañas asadas son las reinas del otoño en Galicia. PACO RODRÍGUEZ

Cuando se empiezan a ver los erizos en las sendas del interior gallego significa que la temporada alta del magosto se aproxima. Entre el 1 de octubre y el 11 de noviembre, que se celebra la festividad del San Martiño, los festejos se multiplican en los pueblos gallegos, y la castaña es el producto estrella. Para que nadie se quede sin ellas, la empresa pública Correos activó su campaña especial para el envió peninsular, que permitirá a los ciudadanos mandar este género a cualquier punto de la Península. En Galicia, este servicio estará disponible hasta el 30 de noviembre.

En concreto, los ayuntamientos que contarán con esta posibilidad son: en la provincia de Lugo, Becerreá, Chantada, Escairón, Quiroga, Samos y Sarria; en la provincia de Ourense, Bande, O Barco de Valdeorras, Castro Caldelas, Celanova, Cortegada, Gomesende, A Gudiña, Maceda, Ourense, Padrenda, A Pobra de Trives, Ribadavia, A Rúa de Valdeorras, Verín y Viana do Bolo; y en la provincia de Pontevedra, Silleda.

Por su parte, Correos informó de que los ciudadanos podrán introducir «en este paquete la cantidad de producto que deseen, con la recomendación de que estén bien secas» y contarán con un «precio reducido, con descuentos respecto a la tarifa estándar». La admisión de las castañas se realizará de lunes a jueves «para asegurar que llegan en óptimas condiciones». A su vez, el cliente podrá elegir el lugar de entrega y el servicio incluye notificaciones por SMS y de correo electrónico para el destinatario. «Todos los envíos cuentan con un seguro especial incluido», afirman desde la empresa pública.