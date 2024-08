La Guardia Civil investiga el sabotaje de 970 vides centenarias de un viñedo de Barro

VIÑA MORAIMA

A escasas semanas de iniciarse la vendimia de Rías Baixas, los responsables de Viña Moraima se han encontrado con la desagradable sorpresa de un sabotaje: «Na noite do 1 ao 2 de agosto pasados unha ou varias persoas descoñecidas (polo de agora) cortaron a case totalidade das cepas dunha das nosas viñas. Trátase dunha parcela de aproximadamente 7.000 metros cadrados que estabamos a recuperar, mantendo as cepas vellas (algunhas delas centenarias) en produción existentes, e cunha nova plantación de Albariño e Caíño. Non se trata só de que perdamos esta colleita, o cal xa de por sí é unha importante perda para unha pequena adega para nós; senón tamén da imposibilidade total de recuperación da viña para os vindeiros anos», refieren desde la bodega pontevedresa en una carta publicada en su web.

Añaden que, «se o que querías era facernos dano, noraboa, conseguíchelo. Podes estar satisfeito. Os teus esforzos (ou os de quen fixeron o traballo sucio por ti, porque estamos seguros de que ademais dun delincuente es un covarde), deron os seus froitos. Porque dende o pasado venres, todos os que formamos parte de Viña Moraima estamos sen fala, co corazón encollido, e unha dor que tardará moito en pasar. Se algunha vez pasa».

Por el momento, desconocen el alcancen de «o dano económico causado polo atentado realizado sobre a nosa viña; en especial, no que as cepas antigas se refire, xa que son insubstituíbles e teñen (tiñan) un valor incalculable». Tienen claro que la persona que realizó este sabotaje no es «aínda consciente da verdadeira entidade do que ves de facer, porque non só de diñeiro estamos a falar. A cepa é forte, resistente, adáptase ás condicións nas que lle toca vivir, estación tras estación, ano tras ano. A cepa é memoria, é sabedoría, é historia. Pero tamén é fráxil, e é suficiente un corte para que todo desapareza para sempre. Podes estar satisfeito!», lamentan.

Tras resaltar las muchas muestras de cariño, afecto y apoyo recibidas, desde Viña Moraima realizaron «un chamamento público a que se alguén posue algunha información que poida axudar a identificación dos causantes do atentado sofrido polo noso tesouro vitivinícola, por favor, que contacte con nós ou coas forzas de seguridade do Estado».

En paralelo, uno de los socios de esta bodega de Barro interpuso el sábado pasado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil precisando que son aproximadamente 970 las cepas taladas. Esto ha determinado la apertura de una investigación para identificar al autor de los daños.