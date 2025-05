Medio Ambiente responde de nuevo al Ministerio: «El plan gallego de gestión del lobo cumple con la jurisprudencia europea»

Brais Lorenzo | EFE

La entrada en vigor, a principios de abril, de la rebaja de la protección del lobo al norte del Duero aprobada en el Congreso un mes antes al dar el visto bueno a una enmienda del Senado incorporada al proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario para retirar al cánido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en esa parte de la Península, parecía poner fin a la batalla emprendida por comunidades loberas como Galicia, Castilla y León, Asturias o Cantabria en el 2021. Pero no. Al menos no ha logrado frenar el intercambio epistolar que mantienen la secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Consellería do Medio Ambiente. De hecho, esta última volvió a responder a ese departamento del Ejecutivo central con una carta en la que, además de agradecer el hecho de que en breve estén listos los datos de poblaciones del último sexenio, reitera una vez más que el estatus del lobo en Galicia «es favorable» como muestran los datos remitidos al Ministerio. Y su única intención es tener una mayor flexibilidad en la gestión del lobo, mientras se mantiene el objetivo de mantener un estado favorable de sus poblaciones. Además, recuerda que el Plan Galego de Xestión del Lobo cumple con la jurisprudencia europea.

Pero esta es la última epístola de una serie que comenzó con el envío a la Consellería de una carta por parte del Ministerio en la que informaba del cambio legal en España tras la aprobación de la Ley 1/2025 que eliminaba al lobo del Lespre al norte del Duero. En la carta se aclaraba que ese cambio no permite de modo automático la declaración del lobo como «especie cinegética», dado que, como argumentaba, su estado continuaba como «desfavorable-inadecuado». Pero además aludía a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 29 de julio del 2024 y añadía que su gestión debía de ajustarse a lo previsto en el régimen de excepciones de la Ley 42/2007. Y también pedía a la Consellería do Medio Ambiente el listado de extracciones que preveía realizar, indicando tanto el número como la localización.

Aquel requerimiento tuvo una rápida respuesta de la Consellería. Su titular, Ángeles Vázquez, respondía al secretario de Estado, Hugo Morán, explicándole que el lobo está presente en el 93% del territorio gallego y, tras repasar las últimas modificaciones legales, añade que vuelve a tener vigencia el Plan de Gestión aprobado en la comunidad en el 2019 y que había dejado de aplicarse al entrar el lobo en el Lespre en el 2021. Además, pide que le envíe las cifras, datos y conclusiones del próximo informe sexenal que España presentará a la Comisión Europea.

En respuesta, Hugo Morán explica en otra carta el rechazo del Gobierno de España a los cambios en el Convenio de Berna y la directiva Hábitats. Lo que dice es que, a juicio del Ministerio, no hay base científico-técnica suficiente para un cambio de estatus legal del lobo. Y defiende un modelo de gestión preventivo, indemnizatorio y de extracción selectiva, no de caza generalizada. Además, añade que su departamento evalúa el estado de conservación a escala nacional y por regiones biogeográficas.

Sobre la petición de datos formulada por Medio Ambiente indica que estos están en elaboración e invita a la Administración gallega a realizar una gestión del cánido con cautela. Todas estas cuestiones fueron las que motivaron el envío de la última carta por parte de Medio Ambiente al Ministerio.