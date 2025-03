El Congreso rebaja la protección del lobo al norte del Duero y facilita su caza

Ganaderos se manifestaron este jueves ante el Congreso Mariscal | EFE

22 de septiembre del 2021. Ese día el lobo ibérico fue enrolado en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), aumentando su nivel de protección al norte del río Duero. Pero este jueves por la mañana el Congreso, en línea con las demandas de comunidades loberas como Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y con el giro dado en Bruselas en los últimos meses en relación al cánido en la UE, ha aprobado rebajar de nuevo esa protección en ese territorio, una medida que no queda descartado ampliar al sur de la Península. No está claro todavía para algunos cómo podrá llevarse a la práctica con garantías legales, pero de ese modo facilitaría la gestión de su población en esa parte del país. Y mientras las comunidades del norte aplaudían el paso dado, la ministra para la Transición Ecológica. Sara Aagesen, lamentaba tras la votación «una decisión realizada contra la ciencia y realizada de un modo precipitado e imprudente».

Lo que hizo el Congreso fue dar el visto bueno a una enmienda del Senado incorporada al proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario para retirar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del río Duero. Esta contó con el apoyo de los 174 votos del PP, Vox, PNV y UPN, mientras que Junts, ERC, Bildu y Coalición Canaria se abstuvieron (21 votos) y PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra (150 votos).

Lo que respaldó Junts, como recoge Europa Press, fueron otras dos enmiendas de la Cámara alta, que también fueron aprobadas. La primera hace referencia al control de las especies naturales depredadoras en eficiencia del modelo productivo. Ahí se indica que las autorizaciones excepcionales para cazar lobos —y cualquier especie depredadora con alto impacto en el sistema productivo incluida en el Lespre— podrán justificarse en «la eficiencia del sistema productivo», además de las otras razones que ya están previstas en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La segunda de estas enmiendas se refiere a una disposición transitoria única de adaptación a la normativa europea, que establece la salida inmediata del Lespre de las poblaciones de lobo al sur del Duero en caso de que se modifique su régimen de protección a nivel comunitario. Esto quiere decir que saldrían fuera del listado en caso de pasar al anexo de especies objeto de medidas de gestión que recoge la conocida como directiva Hábitat.

«A ver qué fai o Goberno»

Con todos estos cambios parece que los Ejecutivos de las cuatro comunidades loberas del norte ganan una batalla que comenzaron en el 2021. También para el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE), desde donde avanzaron que el 10 de abril presentarán su plan de control del lobo 2025-2026. De todas formas, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que estuvo presente en la votación en el Congreso, lamentó que no se aprobase la enmienda para derogar la orden del 2021 de desarrollo del Lespre y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (Vox se abstuvo), por lo que habrá «que analizar tódalas implicacións dende o punto de vista xurídico e ver qué actitude adopta o Goberno central para poder actuar con seguridade no territorio e poñer en marcha medidas efectivas de control coas que defender os intereses dos gandeiros galegos».

Según la Xunta, una vez aprobadas estas enmiendas, que entrarán en vigor cuando la Ley de Desperdicio Alimentario sea publicada en BOE, el lobo «deixará de estar especialmente protexido e deberían de poder impulsarse acións de xestión, especialmente naquelas zonas con maior número de ataques de lobo».

Pero en Unións Agrarias no lo tienen tan claro. Desde esta organización agraria, Jacobo Feijoo, cree que no se cumplen las expectativas del sector. Lo que queda, dice, es esperar «unha análise xurídica detallada por parte dos expertos. Pero, de momento, as expectativas do rural non se cumpriron porque a caza segue sen recoñecerse como ferramenta de xestión para controlar a expansión do lobo nin os danos que provoca». Por su parte el responsable de Asaga, Francisco Bello, dio un paso más al avanzar que «haberá que ver como desde as comunidades autónomas desenvolven os plans de xestión nas autonomías».

Frente a estas reacciones, fuentes del Ministerio tacharon el movimiento como «irresponsable» al realizarse antes de haberse presentado los datos de poblaciones que están recabando de las comunidades. «La última comunidad autónoma que nos remitió los datos, que tienen que ser totalizados, ha sido hace dos semanas. Los datos para tomar decisiones informadas iban a estar listos en junio o julio», dicen. Pero además aluden al papel del lobo a la hora de controlar, por ejemplo, enfermedades transmitidas por la fauna salvaje al ganado.

Bronca entre Miguel Tellado y Gómez de Celis por la ley de desperdicio alimentario

El Congreso vivió ayer una sonora bronca entre la bancada del PP, encabezada por su portavoz, Miguel Tellado, y el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por el debate de la ley de desperdicio alimentario. Al inicio de la sesión, Tellado pidió la palabra para exigir que se modificara el orden del día y quedara fuera del mismo el debate y la votación de esta ley, que incluye la retirada del lobo del listado de especies protegidas.

El PP pidió este miércoles la retirada de la ley y, ante la negativa de la Junta de Portavoces, insistió en su petición. Aunque el vicepresidente del Congreso explicó que la cuestión sería abordada antes de que comenzara el debate de este punto, Tellado insistió en que le diera la palabra e invocó varios artículos del reglamento. La bancada del PP contestó a la negativa del vicepresidente del Congreso a abrir el micrófono de Tellado con golpes en los escaños y levantándose de los mismos junto a su portavoz, entre gritos de «reglamento, reglamento», «dictadura», «vergüenza», «vendidos». Gómez De Celis llamó en dos ocasiones al orden a Tellado y dio la palabra al diputado del BNG, Néstor Rego.

«Después de este espectáculo, entenderán ustedes lo que llevamos aguantando en Galicia», afirmó Rego, que tildó a Miguel Tellado de «pit bull».